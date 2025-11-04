Chiều 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra vụ việc người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở phường Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 12 giờ trưa 3/11, nhân viên nhà nghỉ GL trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thấy người phụ nữ là khách thuê với thời gian lâu mà không thấy trả phòng nên kiểm tra.

Khi mở cửa phòng, nhân viên nhà nghỉ tá hỏa phát hiện người khách thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán và chủ nhà nghỉ lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan CSĐT đưa thi thể người phụ nữ đi giám định pháp y - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, qua xác minh ban đầu nạn nhân là: ĐTMN (30 tuổi) ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết hơn 70km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ điều tra làm rõ.

Phẫn nộ: Nam sinh bị đánh hội đồng trong trường học, hiện đang nguy kịch Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhóm học sinh đánh một học sinh tới mức nguy kịch, xảy ra tại Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vien-nha-nghi-ta-hoa-phat-hien-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-phong-745724.html