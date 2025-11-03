TIN MỚI: Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên cấp 12, giật cấp 15

Từ đêm qua đến trưa nay, bão đang đi nhanh theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi đi nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều nay, bão Kalmaegi đang ở khu vực phía đông miền trung Philippines, cường độ bão đang mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15 - tăng một cấp so với 8h sáng nay.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông trong khoảng rạng sáng 5-11. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 13 trong năm nay.

Đến 13h chiều mai, tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines, cường độ bão lúc này duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông, gió bão Kalmaegi có khả năng tăng mạnh thêm.

Đến 13h chiều 5-11, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 14h chiều nay - Ảnh: NCHMF

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, hướng về vùng biển các tỉnh Trung Bộ, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h chiều 6-11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340km về phía đông đông nam, cường độ bão lúc này mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Chiều qua, cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra nhận định: khoảng gần sáng ngày 5-11 (thứ Tư) bão Kalmaegi đi vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông bão Kalmaegi di chuyển nhanh và cường độ có khả năng tăng lên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17 khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành từ Đà Nẵng - Khánh Hòa vào sáng 6-11.

Khoảng chiều tối đến đêm 6-11 bão có khả năng di chuyển vào đất liền với cường độ dự báo có thể lên tới cấp 10-12 (89-133km/h), giật cấp 15.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều ngày mai, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.