Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú xã Nghi Phong, TP Vinh cũ).

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo việc con gái mình là Nguyễn Thị Ngọc M. bị mất tích.

Theo gia đình, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi đi học về, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi. Tuy nhiên, sau đó, em không trở về nhà. Gia đình chị Hoài đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. mất tích bí ẩn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, qua trích xuất camera, gia đình phát hiện M. đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, em đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Khoảng 14h ngày 2/11, M. tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh. Đáng chú ý, gia đình phát hiện có một người đàn ông lạ đã mua vé xe cho M. trong quá trình di chuyển.

Nữ sinh M. được một người đàn ông mua vé xe - Ảnh: VietNamNet

Ngày 3/11, chị Nguyễn Thị Hoài cho hay, trước khi mất tích, M. có biểu hiện bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình.

"Quá trình trích xuất camera, gia đình phát hiện M. được một người đàn ông mua vé xe. Tuy nhiên, khi công an làm việc, người đàn ông này nói rằng do thấy cháu đi một mình, thấy thương nên mua giúp vé xe. Người này khẳng định không quen biết M.", chị Hoài nói.

Chị Hoài cũng cho biết, gia đình đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng truy vết, trích xuất camera để tìm kiếm M.

