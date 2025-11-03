Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Báo cáo ban đầu cho thấy không có vết thương ngoài da, và nguyên nhân tử vong được xác định là do đau tim. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng cô khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tim, và yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ nguyên nhân cái chết.

Vụ việc xảy ra ngày 22/10 nhưng đến sáng 3/11, cơ quan điều tra mới chính thức công bố. Cảnh sát cho biết họ phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, cơ thể được phủ khăn tắm trắng, bên trong phòng một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo thông tin từ cảnh sát, nam ca sĩ Namewee (42 tuổi) đã có mặt tại hiện trường. Anh bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong phòng khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ 9 viên thuốc nghi là chất cấm.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với một số chất ma túy. Anh bị tạm giam 2 ngày và truy tố tại tòa vào ngày 24/10 với cáo buộc tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Tuy nhiên, Namewee phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định mình không sử dụng và không mang theo chất cấm. Nam ca sĩ sau đó được tại ngoại, khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) trước đây làm điều dưỡng và đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, hình ảnh dễ gần. Hot girl được mệnh danh “nữ thần điều dưỡng”. Trang cá nhân của cô thu hút hơn 540.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và tập thể dục, đồng thời tạo ra các video ngắn với phong cách hài hước.

Trước đó, ông Trí Vũ - người được mệnh danh là "ông trùm" giới KOL/người nổi tiếng, đã công bố đoạn video phỏng vấn cuối cùng của Tạ Hữu Tâm.

Trong buổi phỏng vấn, hot girl xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn. Cô diện trang phục gợi cảm, khoét sâu vùng ngực. Cô thoải mái chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình nhiều năm qua.

Người đẹp cho biết bản thân từng tốt nghiệp ngành điều dưỡng và có hai năm kinh nghiệm lâm sàng tại bệnh viện. Tuy nhiên, vì nhận thấy công việc điều dưỡng quá vất vả và không phù hợp, cô quyết định đến Đài Bắc để phát triển sự nghiệp người mẫu.