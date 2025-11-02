Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ 'nhiệt bùng nổ' đến 'tụt dốc không phanh'

Về phần Đinh Vũ Hề, dù vẫn giữ phong độ ổn định, nhưng vai diễn lần này bị đánh giá là an toàn, thiếu điểm nhấn và không có “hào quang nam chính” như thời Mộ Thanh. “Sơn Hà Chẩm” đạt 23.000 điểm nhiệt trong ngày đầu, chỉ số Baidu hơn 46.000, con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng cho một dự án tầm cỡ.

“Sơn Hà Chẩm” do Tống Thiến và Đinh Vũ Hề đóng chính được khán giả cho rằng, cốt truyện thiếu logic, kỹ xảo và hình ảnh sơ sài, lạm dụng slow motion (quay chậm), trong khi ánh sáng và nhạc nền đều “phản tác dụng”. Đặc biệt, diễn xuất của nữ chính Tống Thiến trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Dù có kinh nghiệm nhiều năm nhưng cô bị nhận xét “mắt vô hồn, thiếu cảm xúc” và không tạo được tương tác với bạn diễn. Cảnh múa võ mở đầu được kỳ vọng là phân đoạn ấn tượng lại bị so sánh và đánh giá thua xa Lưu Thi Thi trong “Nhất Niệm Quan Sơn”.

Theo thống kê từ nền tảng phát sóng, Sơn Hà Chẩm đạt mốc nhiệt độ 23.000 chỉ sau 40 phút phát hành, lọt top 1 bảng nhiệt ngay trong ngày 30/10. Hashtag Sơn Hà Chẩm leo thẳng lên hotsearch với hơn 100 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn lượt thảo luận.

Tuy nhiên, hiệu ứng ấy chỉ kéo dài chưa đến 48 giờ. Sau ngày phát sóng thứ ba, nhiệt phim rơi xuống mức 19.000, rồi tụt khỏi top 5 bảng nhiệt nội địa. Cụm từ "người bỏ phim bắt đầu xuất hiện dày đặc trên Weibo, đến mức một bài đăng tổng hợp ý kiến người xem đã vào top bình luận:

Trên Douban, phim hiện chưa công bố điểm chính thức điều khá hiếm với một dự án quy mô lớn. Dù vậy, các bình luận đầu tiên đa phần chỉ đánh giá ở mức 1- 2 sao, với hàng loạt phàn nàn về nhịp phim chậm, thoại khô và kịch bản rập khuôn.

Sơn Hà Chẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Thư Bạch một tác phẩm từng được xem là "ngọc ẩn" trong làng văn học mạng Trung Quốc nhờ chiều sâu về chính trị và bi kịch tình cảm. Tuy nhiên, khi lên phim, câu chuyện lại rơi vào lối mòn. Các tuyến âm mưu cung đình, điều tra, tình cảm đều được xử lý nửa vời. Càng về sau, phim càng bị chê là "rối nhưng không gay cấn", "đẹp nhưng không có linh hồn".

Phim được đầu tư bối cảnh và kỹ xảo khá hoành tráng, nhưng lại lạm dụng slow-motion trong hầu hết các cảnh hành động. Thay vì làm tăng cảm xúc, các cảnh quay chậm bị cho là khiến nhịp phim nặng nề, mất đi tính kịch tính.

Đầu tuần đầu tiên, Sơn Hà Chẩm từng đạt chỉ số nhiệt 23.000, song sang tuần thứ hai, con số này rơi xuống quanh 17.000 – 18.000, giảm hơn 20% chỉ trong vài ngày. Các bài đăng khen ngợi trên Weibo giảm mạnh, trong khi hashtag bỏ phim bắt đầu xuất hiện.

Không thể phủ nhận Sơn Hà Chẩm được đầu tư chỉn chu, hình ảnh đẹp, dàn diễn viên sáng, nhưng vẻ ngoài lộng lẫy không đủ che đi kịch bản lỏng tay và cảm xúc nhạt nhòa. Từ kỳ vọng bom tấn cổ trang, phim nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho mô hình quen thuộc của Cbiz.