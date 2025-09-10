Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Trong thời gian gần đây, dự án phim "Nguyệt Đô Hoa Lạc" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục gặp sự cố ngay từ khâu chuẩn bị.

Theo tin đồn lan truyền trên mạng, nam diễn viên Đinh Vũ Hề đã từ chối vai chính trong "Nguyệt Đô Hoa Lạc", khiến dự án vốn đã lận đận nay càng thêm bấp bênh.

Thực tế, bộ phim này được khởi động từ khá lâu nhưng lại không thuận lợi: Khi thì đạo diễn rút lui, khi thì diễn viên chính từ chối, đội ngũ tuyển vai cũng thay đổi nhiều lần. Chính vì vậy, không ít khán giả cho rằng, tác phẩm có nguy cơ tiếp tục bị hoãn vô thời hạn.

Một số blogger giải trí tiết lộ, "Nguyệt Đô Hoa Lạc" vốn không phải dự án trọng điểm mà chỉ là “hàng tồn kho” do Công ty Tân Lệ sản xuất nhưng không được phía Tencent lựa chọn, sau đó mới bán lại cho iQIYI. Điều này phần nào lý giải vì sao bộ phim không được các diễn viên hàng đầu mặn mà nhận lời.

Tuy nhiên, cùng lúc đó lại xuất hiện những thông tin gây hiểu lầm khi có người đem "Nguyệt Đô Hoa Lạc" so sánh và gắn với dự án khác là "Tướng môn". Trước tin đồn này, một số blogger uy tín đã lên tiếng khẳng định: "Tướng môn" hoàn toàn khác biệt.

Đây là siêu IP (IP thường được hiểu là một thương hiệu, tác phẩm hoặc ý tưởng có giá trị bản quyền) nổi tiếng, được đánh giá cao trong giới và đang được Tencent Thiên Vũ xem là dự án chủ lực. Cốt truyện chặt chẽ, tuyến nhân vật hấp dẫn, đặc biệt là thiết lập vai nam - nữ chính đều rất tiềm năng. Vì vậy, khó có chuyện Tencent từ bỏ một tác phẩm trọng điểm như "Tướng môn" để bán cho nền tảng khác.

Như vậy, có thể thấy bản chất hai dự án hoàn toàn khác nhau: "Nguyệt Đô Hoa Lạc" gặp nhiều trắc trở do thiếu sự đầu tư đúng mức, còn "Tướng môn" vẫn đang được giới làm phim đặt nhiều kỳ vọng. Tin đồn “đánh đồng” hai tác phẩm không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của một IP lớn.

