Ngao Thụy Bằng chặn xe, phản ứng gay gắt với fan cuồng bám đuôi

Theo nội dung clip, khi phát hiện xe bị bám đuôi, Ngao Thụy Bằng đã yêu cầu tài xế dừng lại và trực tiếp xuống nói chuyện với người theo dõi. Ban đầu, anh giữ thái độ ôn hòa, khẳng định đã ghi hình để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sau khi cuộc đối thoại kéo dài và không tìm được tiếng nói chung, nam diễn viên tỏ ra mất kiên nhẫn và buông lời nặng nề, gọi nhóm người bám đuôi bằng ngôn từ khá nhạy cảm. Chính câu nói này đã trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn.

Một bộ phận khán giả cho rằng, phản ứng của Ngao Thụy Bằng là không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đang được yêu mến, bởi lời lẽ xúc phạm có thể khiến hình ảnh anh bị tổn hại. Ngược lại, nhiều người lại bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc bị theo dõi, quay lén hay chặn đường là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, dễ khiến người trong cuộc mất bình tĩnh.

Tranh cãi quanh sự việc cũng mở lại vấn đề muôn thuở về “ranh giới giữa hâm mộ và cuồng tín” trong văn hóa người hâm mộ châu Á. Dù nghệ sĩ được công chúng yêu thích, họ vẫn có quyền được bảo vệ đời sống cá nhân và sự an toàn. Việc fan hoặc paparazzi bám theo xe không chỉ gây áp lực tinh thần mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau đó, phía công ty của nam nghệ sĩ thông tin đã báo cho cảnh sát giao thông ngay khi xảy ra, và sau đó sẽ tuân theo hướng dẫn của cảnh sát, tích cực phối hợp xử lý các vấn đề liên quan.

"Về vấn đề an ninh, vệ sĩ riêng của nghệ sĩ đã được thuê và bắt đầu làm việc từ cuối tháng 10. Nhưng hôm nay là buổi tụ họp của anh ấy với bạn bè, mọi người đều không muốn vệ sĩ hay nhân viên đi cùng gây bất tiện cho bạn bè của anh ấy, nên vệ sĩ đã không đi theo. Tuy nhiên, sau sự việc hôm nay, chúng tôi cũng đã tự kiểm điểm, mọi lịch trình sau này và kế hoạch vào đoàn phim sắp tới, vệ sĩ riêng sẽ luôn theo sát bên cạnh nghệ sĩ suốt toàn bộ quá trình. Nhưng nhiều khi, ngay cả có là vệ sĩ riêng đi chăng nữa, thì việc luôn phải có người ở bên cạnh cũng khiến nghệ sĩ cảm thấy không thoải mái.

Vì vậy, cuối cùng chúng tôi chỉ muốn nói một điều, Ngao Thụy Bằng luôn là một người vui vẻ. Chúng tôi tin rằng, mọi người yêu quý anh ấy cũng chính vì niềm vui và sự tự do mà anh ấy mang lại đó. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể cùng chúng tôi bảo vệ khoảng thời gian riêng tư ít ỏi của anh ấy, để anh ấy có thể sống một cách hạnh phúc, và mang lại nhiều niềm vui hơn đến cho mọi người".