Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Thời gian gần đây, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Liệu Vương Hạc Đệ - nam diễn viên được chú ý nhờ phim 'Thương lan quyết' - có đang gặp nguy hiểm khi bị cả Đinh Vũ Hề và Ngao Thụy Bằng “kẹp” từ hai phía?

Trước đây, Đinh Vũ Hề nổi bật nhờ phim "Vĩnh dạ tinh hà", gây ấn tượng bởi hình ảnh mạnh mẽ, lạnh lùng. Hiện tại, Ngao Thụy Bằng - nam diễn viên đang gây chú ý với bộ phim "Bạch nguyệt phạn tinh" - lại tiếp tục được khán giả so sánh với Vương Hạc Đệ.

Không ít ý kiến cho rằng, sự xuất hiện cùng lúc của Đinh Vũ Hề và Ngao Thụy Bằng có thể làm giảm đi sức nóng vốn có của Vương Hạc Đệ.

So sánh ở một số khía cạnh, khán giả chỉ ra ba điểm đáng chú ý. Trước hết, cả hai đều xuất thân từ Tứ Xuyên, nhưng tiếng phổ thông của Ngao Thụy Bằng được đánh giá trôi chảy và chuẩn hơn. Đây là lợi thế lớn khi hoạt động trong môi trường phim ảnh và truyền thông chính thống.

Về diễn xuất, Vương Hạc Đệ đang vấp phải nhiều tranh luận. Trong phim "Đại phụng đả canh nhân", anh bị chê lối diễn còn gượng gạo, chưa thoát khỏi cái bóng từ vai Đông Phương Thanh Thương. Ngược lại, Ngao Thụy Bằng từng thể hiện khá thành công nhân vật Lôi Vô Kiệt trong "Thiếu niên ca hành", đem lại hình ảnh một chàng trai trẻ nhiệt huyết và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Ngoài ra, chiều cao cũng là điểm khiến khán giả chú ý. Vương Hạc Đệ cao 1m83, vốn đã gây ấn tượng mạnh về ngoại hình. Tuy nhiên, Ngao Thụy Bằng lại nhỉnh hơn với 1m88, tạo lợi thế hình thể trong các vai diễn cổ trang và hiện đại.

Tuy nhiên, xét về mức độ nổi tiếng và độ phủ sóng, Vương Hạc Đệ vẫn đang ở vị trí cao hơn, đặc biệt khi sở hữu lượng fan hâm mộ quốc tế lớn sau "Thương lan quyết". Ngao Thụy Bằng dù được chú ý nhưng vẫn cần thêm những tác phẩm bứt phá để khẳng định tên tuổi.

