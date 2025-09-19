Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Sao quốc tế 19/09/2025 15:28

Vừa qua, Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực.

Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán là sự vắng mặt của Vương Hạc Đệ - người được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho cuộc thi từ những ngày đầu khởi động.

Ngay khi danh sách được công bố, nhiều khán giả thắc mắc lý do nam diễn viên không góp mặt. Một số ý kiến cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý để tránh hiềm nghi, bởi quán xiên chiên của cha Vương Hạc Đệ hiện cũng có tên trong bảng xếp hạng “quán ăn đường phố” - hạng mục nằm trong khuôn khổ sự kiện. Nếu anh xuất hiện với vai trò giám khảo, sẽ dễ phát sinh tranh cãi về tính công bằng và khách quan của cuộc thi.

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực? - Ảnh 1

Trên mạng xã hội, không ít bình luận tỏ ra đồng tình với hướng đi này của nam tài tử và ban tổ chức. Nhiều khán giả nhận xét: “Đúng là người tỉnh táo giữa đời thường”, đồng thời khen ngợi Vương Hạc Đệ biết giữ gìn hình ảnh và uy tín khi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc thiếu vắng nam diễn viên phần nào khiến cuộc thi mất đi sức hút truyền thông.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây có thể là quyết định mang tính chiến lược, vừa bảo vệ uy tín cuộc thi, vừa giúp nam diễn viên tránh rơi vào vòng xoáy dư luận không đáng có.

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực? - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ không phải một diễn viên được đào tạo bài bản, chỉ tay ngang bước vào giới giải trí, diễn xuất chẳng có gì nổi bật. Cho đến nay, ngoài vai Đông Phương Thanh Thương của "Thương Lan quyết" thì Vương Hạc Đệ chưa có thành công thực sự nào.

Đáng nói hơn, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được yêu thích có công lớn của tạo hình, thiết lập nhân vật và giọng lồng tiếng. Trái lại, diễn xuất của Vương Hạc Đệ lại không được đánh giá quá cao.

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn ghi âm dài 27 phút được đăng tải, được cho là ghi lại cuộc tranh cãi giữa Vương Hạc Đệ và một cô gái bí ẩn trong khách sạn. Người tung đoạn ghi âm khẳng định từng là fan của nam diễn viên, nhưng hiện đã trở thành anti.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Lý Thấm đóng phim 17 năm vẫn không nổi tiếng, bị fan của Vương Hạc Đệ coi thường

Lý Thấm đóng phim 17 năm vẫn không nổi tiếng, bị fan của Vương Hạc Đệ coi thường

'Hung thần' Getty Images 'lật tẩy' nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ ở Fashion Week

'Hung thần' Getty Images 'lật tẩy' nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ ở Fashion Week

Thái độ của Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi 'đối mặt' với Ngu Thư Hân và 'tình mới'

Thái độ của Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi 'đối mặt' với Ngu Thư Hân và 'tình mới'

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'đứng hình' vì bị sao nam này phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'đứng hình' vì bị sao nam này phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/9/2025, 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/9/2025, 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới, mọi điều hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Lần đầu tư phim nhưng thua lỗ, Lưu Đức Hoa suýt phá sản?

Lần đầu tư phim nhưng thua lỗ, Lưu Đức Hoa suýt phá sản?

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt