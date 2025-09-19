Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vừa qua, Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực.
- Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ
- Lý Thấm đóng phim 17 năm vẫn không nổi tiếng, bị fan của Vương Hạc Đệ coi thường
Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán là sự vắng mặt của Vương Hạc Đệ - người được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho cuộc thi từ những ngày đầu khởi động.
Ngay khi danh sách được công bố, nhiều khán giả thắc mắc lý do nam diễn viên không góp mặt. Một số ý kiến cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý để tránh hiềm nghi, bởi quán xiên chiên của cha Vương Hạc Đệ hiện cũng có tên trong bảng xếp hạng “quán ăn đường phố” - hạng mục nằm trong khuôn khổ sự kiện. Nếu anh xuất hiện với vai trò giám khảo, sẽ dễ phát sinh tranh cãi về tính công bằng và khách quan của cuộc thi.
Trên mạng xã hội, không ít bình luận tỏ ra đồng tình với hướng đi này của nam tài tử và ban tổ chức. Nhiều khán giả nhận xét: “Đúng là người tỉnh táo giữa đời thường”, đồng thời khen ngợi Vương Hạc Đệ biết giữ gìn hình ảnh và uy tín khi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc thiếu vắng nam diễn viên phần nào khiến cuộc thi mất đi sức hút truyền thông.
Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây có thể là quyết định mang tính chiến lược, vừa bảo vệ uy tín cuộc thi, vừa giúp nam diễn viên tránh rơi vào vòng xoáy dư luận không đáng có.
Vương Hạc Đệ không phải một diễn viên được đào tạo bài bản, chỉ tay ngang bước vào giới giải trí, diễn xuất chẳng có gì nổi bật. Cho đến nay, ngoài vai Đông Phương Thanh Thương của "Thương Lan quyết" thì Vương Hạc Đệ chưa có thành công thực sự nào.
Đáng nói hơn, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được yêu thích có công lớn của tạo hình, thiết lập nhân vật và giọng lồng tiếng. Trái lại, diễn xuất của Vương Hạc Đệ lại không được đánh giá quá cao.