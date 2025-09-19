Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vừa qua, Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực.

Ban tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Ẩm thực Cao Đức vừa công bố danh sách giám khảo chính thức, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới nghệ thuật và ẩm thực. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán là sự vắng mặt của Vương Hạc Đệ - người được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho cuộc thi từ những ngày đầu khởi động.

Ngay khi danh sách được công bố, nhiều khán giả thắc mắc lý do nam diễn viên không góp mặt. Một số ý kiến cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý để tránh hiềm nghi, bởi quán xiên chiên của cha Vương Hạc Đệ hiện cũng có tên trong bảng xếp hạng “quán ăn đường phố” - hạng mục nằm trong khuôn khổ sự kiện. Nếu anh xuất hiện với vai trò giám khảo, sẽ dễ phát sinh tranh cãi về tính công bằng và khách quan của cuộc thi.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận tỏ ra đồng tình với hướng đi này của nam tài tử và ban tổ chức. Nhiều khán giả nhận xét: “Đúng là người tỉnh táo giữa đời thường”, đồng thời khen ngợi Vương Hạc Đệ biết giữ gìn hình ảnh và uy tín khi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc thiếu vắng nam diễn viên phần nào khiến cuộc thi mất đi sức hút truyền thông.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây có thể là quyết định mang tính chiến lược, vừa bảo vệ uy tín cuộc thi, vừa giúp nam diễn viên tránh rơi vào vòng xoáy dư luận không đáng có.

Vương Hạc Đệ không phải một diễn viên được đào tạo bài bản, chỉ tay ngang bước vào giới giải trí, diễn xuất chẳng có gì nổi bật. Cho đến nay, ngoài vai Đông Phương Thanh Thương của "Thương Lan quyết" thì Vương Hạc Đệ chưa có thành công thực sự nào.

Đáng nói hơn, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được yêu thích có công lớn của tạo hình, thiết lập nhân vật và giọng lồng tiếng. Trái lại, diễn xuất của Vương Hạc Đệ lại không được đánh giá quá cao.

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn ghi âm dài 27 phút được đăng tải, được cho là ghi lại cuộc tranh cãi giữa Vương Hạc Đệ và một cô gái bí ẩn trong khách sạn. Người tung đoạn ghi âm khẳng định từng là fan của nam diễn viên, nhưng hiện đã trở thành anti.

