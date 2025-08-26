Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Sao quốc tế 26/08/2025 20:34

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn ghi âm dài 27 phút được đăng tải, được cho là ghi lại cuộc tranh cãi giữa Vương Hạc Đệ và một cô gái bí ẩn trong khách sạn. Người tung đoạn ghi âm khẳng định từng là fan của nam diễn viên, nhưng hiện đã trở thành anti.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng đoạn clip quay lén dài 27 phút, ghi lại cuộc cãi vã được cho là của Vương Hạc Đệ và cô gái bí ẩn trước một khách sạn ở Tân Cương.

Người này thừa nhận từng là fan của Vương Hạc Đệ và bức xúc cho rằng, nam diễn viên đã lừa dối người hâm mộ: "Tôi là fan của Vương Hạc Đệ, giờ tôi đã chuyển sang anti-fan rồi. Hôm qua, chính tai tôi nghe thấy anh ấy cãi nhau với bạn gái đã yêu nhau 10 năm tại khách sạn. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để nuôi chị dâu rồi”. Đáng chú ý, trong đoạn ghi âm nhiều lần xuất hiện các từ như “trả lương”, “thời gian làm việc quy định”, "đã bên nhau 10 năm", "ngoại tình"...

Từ khóa “Vương Hạc Đệ cãi nhau với một cô gái” lập tức leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm thịnh hành của Weibo. Tin đồn Vương Hạc Đệ có bạn gái yêu 10 năm cũng lan truyền.

Tuy nhiên, đoạn clip gây tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, âm thanh trong clip không rõ ràng, chỉ là những câu ngắt quãng, mơ hồ, không bao gồm đầy đủ nội dung cuộc trò chuyện. Fan cũng nghi ngờ giọng nam trong clip không phải Vương Hạc Đệ.

Trước làn sóng tranh cãi, bên phía Vương Hạc Đệ đã đưa ra phản hồi chính thức, khẳng định những thông tin cùng đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Phía nam diễn viên đã nhờ đến pháp luật để xử lý và cảnh báo các cá nhân liên quan lập tức dừng phát tán tin tức thất thiệt, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. 

Phía Vương Hạc Đệ phát đi tuyên bố khẳng định việc lan truyền đoạn ghi âm là hành vi vi phạm pháp luật: "Các nội dung trò chuyện đang lan truyền đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và sự an toàn của nghệ sĩ. Chúng tôi đã trình báo cơ quan tư pháp và sẽ xử lý đến cùng. Mọi hành vi theo dõi, quấy rối, xâm nhập đời tư đều bị kiên quyết phản đối". Thông báo cũng nhấn mạnh rằng việc ghi âm, phát tán hay buôn bán thông tin cá nhân là hành vi phạm pháp, kêu gọi công chúng không lan truyền tin đồn thất thiệt.

Năm 2022, đời tư của Vương Hạc Đệ được chú ý đặc biệt sau khi anh gây sốt màn ảnh Trung Quốc với tác phẩm cổ trang Thương Lan Quyết. Có tài khoản mạng tiết lộ Vương Hạc Đệ và bạn gái đã đính hôn. Nam diễn viên muốn công khai chuyện tình cảm, nhưng công ty không cho phép vì sợ sự nghiệp đang lên của anh bị ảnh hưởng.

Vào cuối tháng 3/2023, blogger Đổng Qua Qua cho biết Vương Hạc Đệ đã chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí. Họ kết thúc chuyện tình cảm vào tháng 5/2022 trong hòa bình. Lưu Nghệ là người đề nghị chia tay. Theo blogger Vương Đại Phát, do gắn bó với nhau trong nhiều năm, Vương Hạc Đệ đã bồi thường thanh xuân cho cô gái với số tiền có thể "mua nửa ngôi nhà của ngôi sao hàng đầu Tiêu Chiến". Trước những thông tin liên quan đến đời tư của mình, Vương Hạc Đệ không đưa ra phản hồi.

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Sự nổi bật của Ngao Thụy Bằng không chỉ dừng lại ở một vai diễn phù hợp mà diễn xuất tiến bộ rõ rệt và khí chất cổ trang ngày càng đậm nét khiến anh được đánh giá là "gương mặt thay thế lý tưởng" trong thị trường phim cổ trang thần tượng, đặc biệt khi so sánh với ngôi sao cùng thời Vương Hạc Đệ.

