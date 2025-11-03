Gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một bé trai 4 tuổi ở thành phố Đài Châu (tỉnh Chiết Giang) tử vong do ngạt thở sau khi bị nghẹn hạt trân châu trong trà sữa khi đang chơi trên bạt lò xo tại một công viên giải trí.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ báo South China Morning Post, ngày 3/11, một bé trai ba tuổi ở tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc) đã tử vong do hóc hạt trân châu trong ly trà sữa, gây chấn động dư luận và làm bùng lên cuộc tranh luận về trách nhiệm của phụ huynh trong việc bảo vệ con nhỏ. Truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19-10 trong một trung tâm thương mại ở Chiết Giang. Bé trai sau khi được mẹ mua cho một ly trà sữa và uống một ngụm thì chạy đến chơi trên tấm bạt nhún trong khu vui chơi. Chỉ một phút sau, bé bất ngờ ngã gục và ngất xỉu.

Mặc dù người mẹ cố gắng sơ cứu và sau đó cùng chồng đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ không thể cứu sống em. Vụ việc là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh không nên cho con nhỏ vừa ăn vừa chơi - Ảnh: SCMP Kết quả giám định xác nhận bé tử vong do hóc hạt trân châu, mỗi hạt có đường kính khoảng 10mm - quá lớn so với đường thở của trẻ nhỏ, đồng thời độ dính cao khiến thao tác Heimlich (một thủ thuật sơ cứu khẩn cấp để loại bỏ dị vật gây tắc nghẽn đường thở trên bằng cách tạo áp lực mạnh lên bụng của người bị nạn để đẩy dị vật ra ngoài) không hiệu quả.

Cha của bé, họ Lý, đã công bố đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu cửa hàng trà sữa và trung tâm thương mại chịu trách nhiệm. Ông cho rằng quán không treo cảnh báo rõ ràng hay nhắc nhở bằng lời rằng trà sữa trân châu không phù hợp cho trẻ nhỏ, cũng như không hỗ trợ sơ cứu kịp thời. Người lớn có mặt ngay sau đó nhưng không cứu được đứa trẻ Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, chuỗi cửa hàng này sau đó cho biết trên trang đặt hàng trực tuyến có ghi chú sản phẩm không dành cho trẻ dưới 3 tuổi. Vụ việc hiện đang được giải quyết thông qua hòa giải. Tuy nhiên trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số cư dân mạng cho rằng cha mẹ phải chịu phần lớn trách nhiệm. Cha của bé cho biết con trai sinh tháng 6/2022, qua đời lúc 18 giờ ngày 19/10/2025 do ngạt thở khi uống trà sữa trân châu. Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng câu chuyện của gia đình tôi sẽ là lời cảnh báo cho những người khác.”

