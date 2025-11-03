Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp ô tô, chủ chiếc xe cho biết anh đậu xe ở ven đường Nguyễn Thị Đẹt (TPHCM) từ hôm 27/10, khi ngửi thấy mùi hôi, người này mở cốp xe kiểm tra và phát hiện thi thể nữ giới. Đồng thời, chủ ô tô cũng khẳng định “không hề quen biết nạn nhân”.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an TPHCM bước đầu làm rõ vụ việc thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp ô tô được phát hiện tại đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh gây xôn xao dư luận.

Quá trình điều tra, làm việc với những người liên quan, khám nghiệm tử thi, hiện trường và khám nghiệm kỹ thuật xe, công an đủ cơ sở cho rằng, nạn nhân tử vong là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đã tự vào ô tô, mắc kẹt bên trong và khả năng ngạt khí, dẫn đến tử vong.

Công an khám nghiệm tử thi cũng xác định, thi thể chị L. không có dấu vết tác động ngoại lực hay bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy, bị ngạt thở, tử vong do suy hô hấp.

Công an có nhận định ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu của án mạng.

Chủ ô tô khai, do xe cũ và bên trong không có tài sản gì nên khi đậu trên vỉa hè cách nhà chừng 50m, đã không khoá xe - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, làm việc với chủ ô tô, công an cho biết người này trình bày đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến khi phát hiện ra vụ việc. Ông khẳng định không quen biết với nạn nhân L. và không biết vì sao L. lại tử vong trong ô tô của mình.

Chủ ô tô tường trình, từ tối 27/10, khi đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m, do xe đời cũ, không có tài sản gì giá trị bên trong nên đã không khoá cửa xe.

Công an đã làm việc với gia đình của nạn nhân L. và thông báo kết quả điều tra ban đầu.

Qua trao đổi với phóng viên, cha mẹ của L. cho biết họ chấp nhận những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, bởi đã hiểu tình trạng sức khỏe của con gái. Họ cũng nhận định cái chết của L. xuất phát từ phía cá nhân con, nhưng vẫn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an.

Đến nay gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho L.

