Nóng: Bão Kalmaegi được nhận định rất mạnh, tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Chiều 3/11, bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h. Ông Khiêm nhận định, đêm 4/11 đến rạng ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ vượt qua phía Bắc của đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Cường độ bão có thể đạt trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 1/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Kalmaegi, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, khoảng chiều 6/11, bão số 13 (bão Kalmaegi) sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Từ đêm cùng ngày, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh và mưa lớn (từ đêm 6-9/11).

Theo ông Khiêm, các dự báo hiện nay cho thấy khi bão tiến vào vùng biển miền Trung nước ta, rất ít khả năng giảm cấp do không khí lạnh đang suy yếu, nhiệt độ bề mặt biển ở Biển Đông tương đối cao. Cùng với đó, độ ẩm trong khí quyển cao, độ đứt gió ở mức trung bình và bão hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới. Đây là các yếu tố thuận lợi giúp bão phát triển về cường độ.

Trong đó, vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15; sâu trong đất liền có khả năng gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14. Khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

“Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và tác động của cơn bão này tương tự với bão số 12 Damrey (đổ bộ vào Phú Yên (cũ) - Khánh Hòa năm 2017) và bão số 9 Molave (đổ bộ Quảng Nam - Quảng Ngãi năm 2020)”, ông Khiêm cho hay.

Đồng thời, ông Khiêm lưu ý, chính quyền và người dân cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi, cập nhật chiều 4/11

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m. Biển động dữ dội.

Đồng thời, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm cùng ngày, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Về diễn biến mưa lớn, các chuyên gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6-7/11, chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại. Cũng thời gian này, hoạt động của đới gió Đông không mạnh nên mưa chủ yếu do hoàn lưu xa của bão số 13.

Cụ thể, từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Sau đó, từ 7-8/11, mưa lớn lan ra khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa với 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.