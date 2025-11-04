Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Đời sống 04/11/2025 15:44

Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Cao Văn Nhớ (SN 2009, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 31.8.2025, Cao Văn Nhớ điều khiển xe mô tô chở theo N.P.T (SN 2013, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đi đến khu vực ấp Đồng Ky. Đến đây thì phát hiện P.Y.L (SN 2016) đang chơi game trên điện thoại di động trong lề đường.

Lúc này, Nhớ và T nảy sinh ý định lấy điện thoại của L để bán lấy tiền tiêu xài. Nhớ chở T áp sát, để T giật điện thoại của L, sau đó tăng ga tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình của bé L đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi - Ảnh 1
Bị can Cao Văn Nhớ bị bắt tạm giam để điều tra tội cướp giật tài sản - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nhơn Hội đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nhớ và T đã gây ra vụ cướp giật điện thoại nên đã cho mời cả 2 lên trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Nhớ và T quanh co chối tội. Sau đó, với những chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra, cả 2 đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của bé L.

Đối tượng T do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

