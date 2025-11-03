Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, 3 con giáp xui tận mạng, đối diện với sóng gió dồn dập, vận trình bấp bênh, tiền bạc thiếu kém

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, Hung tinh Thiên Quan xuất hiện, việc thể hiện quyền lực trong công việc của người tuổi Thân có cả ưu điểm và nhược điểm. Hợp tác là điều cần thiết cho làm việc nhóm, vì vậy hãy ưu tiên làm việc nhóm và tận dụng sức mạnh tập thể. Trong quá trình đó, hãy tránh nóng vội, can thiệp vào việc của người khác và hạn chế khoe khoang thành tích.

Trên phương diện tài chính, tính lười biếng ngày càng tăng, và lợi nhuận cũng giảm sút. Hôm nay bạn có thể hơi thiếu kiên nhẫn, vì vậy hãy thận trọng khi đưa ra quyết định, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác để tránh mất mát tài sản. Bạn có thể lập kế hoạch làm việc để khắc phục tính lười biếng và cải thiện vận may tài chính.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, Hung tinh Thiên Quan nhập mệnh, vận khí của người tuổi Mùi có dấu hiệu sẽ giảm sút, vì vậy tốt nhất hãy thận trọng trong mọi hành động và quyết định của mình. Có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn, lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay còn được dự đoán là một ngày không tốt với con giáp này về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nếu bạn muốn vượt qua căng thẳng trong mối quan hệ với một người nào đó, cách xử lý duy nhất là hãy thẳng thắn mặt đối mặt. Khi bạn chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành, bạn sẽ cũng được đáp lại với những điều tương tự nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài dự báo đây sẽ là ngày mà con giáp tuổi Sửu cần phải hết sức cố gắng nếu muốn hoàn tất một lượng công việc lớn như đã được giao phó. Trong trường hợp bạn đối mặt với những yêu cầu, đòi hỏi quá mức thì hãy thẳng thắn lên tiếng từ chối, để đối phương hiểu rõ những ranh giới mà họ nên chấp nhận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!