Trước đó, Công an phường Nghĩa Lộ kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo của bà T. tại tổ 10, phường Nghĩa Lộ. Tại thời điểm kiểm tra, bà T. đang giết mổ 4 con heo với trọng lượng 500kg.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 7/8, Công an phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) đã chuyển hồ sơ những vi phạm tại cơ sở giết mổ heo của bà P.T.B.T. (25 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xử lý theo thẩm quyền.

Công an còn phát hiện bà T. tích trữ trong tủ đông lạnh gần 500kg thịt heo. Người này không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số heo đang giết mổ và số thịt trong tủ đông lạnh.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng phát hiện cơ sở kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối. Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 13 giờ ngày 5/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai và Công an P.An Nhơn Nam đã kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt heo của bà N.T.T (45 tuổi, tổ dân phố Tân Hòa, P.An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cho biết lượng thịt heo trên (chủ yếu là thịt mỡ và một ít xương heo) được bà mua, thu gom tại các chợ, cơ sở giết mổ rải rác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Thịt heo sau khi phân loại, bảo quản được bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm để kiếm lời.

Cơ sở kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc ở Gia Lai.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà T. có 2 hành vi vi phạm: không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Với các hành vi vi phạm nói trên, hộ bà T. sẽ bị xử phạt số tiền 19,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua heo tại xã Nghĩa Hành đưa 72 con heo lên ô tô vận chuyển đi nơi khác. Qua kiểm tra, công an xác định có 5 con đã chết, số còn lại có dấu hiệu mắc dịch tả. Chủ cơ sở khai nhận đang vận chuyển số heo này vào các tỉnh phía Nam bán cho cơ sở làm lạp xưởng.

Từ đầu tháng 7, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lan rộng tại nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 15.000 con heo mắc bệnh.