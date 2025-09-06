Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Đời sống 06/09/2025 09:49

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe L.V.T. không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số lạp xưởng trên.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 6/9, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay, vào lúc 23h ngày 5/9, tại km10+200, Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa), tổ Tuần tra kiểm soát đã kiểm tra ô tô chở khách mang biển kiểm soát 74G-001.xx.

Lái xe được xác định là L.V.T. (SN 1994), trú tại xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 620 gói lạp xưởng, tổng trọng lượng hơn 420kg, được xác định là sản phẩm do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe L.V.T. không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số lạp xưởng trên. Điều này cho thấy rõ dấu hiệu của hành vi vận chuyển hàng nhập lậu.

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Số lạp xưởng không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Hiện toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được lập biên bản và bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng phát hiện hơn 10 tấn lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh nhập lậu. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 23h50 ngày 16/8, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phát hiện 86 thùng xốp (kích thước 40 x 60 cm) dán kín bằng băng dính màu vàng và 120 bao tải dứa được cất giấu các nơi trong khu vực vườn hoa.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định các mặt hàng không rõ nguồn gốc, trên các túi đựng hàng đều in chữ nước ngoài. Số lượng hàng gồm 7 tấn kg lạp xưởng, gần 2.6 tấn trứng gà non và 750 kg nầm lợn.

Tại thời điểm phát hiện, tổ tuần tra đã gọi, hỏi những người xung quanh để xác định chủ sở hữu, quản lý số hàng nêu trên, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận.

