Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu

Sao quốc tế 21/10/2025 12:30

Nữ diễn viên - ca sĩ Ngu Thư Hân đang đối diện làn sóng chỉ trích sau khi bị Trương Hạo Nguyệt cáo buộc bắt nạt vào giữa tháng 8. Cũng từ đó, những bê bối đời tư của cô cũng bị phanh vui, bao gồm cả tranh cãi xoay quanh khối tài sản gia đình.

Mới đây, một tài khoản tự nhận là fan của các nghệ sĩ thuộc công ty TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn) đã quay được cảnh tượng khó hiểu của nữ diễn viên Ngu Thư Hân ở sân bay.

Trong video, Ngu Thư Hân được nhìn thấy đang liên tục vẫy tay chào nhiều hướng sau khi xuống xe. Tuy nhiên, trong khung hình lại không xuất hiện bất kỳ người hâm mộ nào, thậm chí nữ diễn viên còn vẫy chào về phía bụi cây. Cộng đồng mạng cáo buộc Ngu Thư Hân “phông bạt”, “làm màu”, cố tình diễn lố để tạo cảm giác được nhiều người hâm mộ chào đón.

Sau đó, fan Ngu Thư Hân phản bác rằng, góc quay của video không thể hiện toàn bộ tình hình, vì fan đứng ở xa nên góc quay không thể ghi lại. Họ tung video góc quay khác cho thấy có một số người hâm mộ hô tên nữ diễn viên và được cô chào lại.

Song, điều này chưa khiến khán giả hết nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng, những người hô tên Ngu Thư Hân trong video có thể không phải fan thực sự mà là nhân viên đóng giả làm fan. Bởi việc Ngu Thư Hân vẫy chào ở những hướng không thấy người như khu vực bụi cây vẫn rất khó hiểu.

Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu - Ảnh 1

Ngu Thư Hân từng là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của thế hệ diễn viên 1995. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, sự nghiệp nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ sau khi bị bóc trần hàng loạt bê bối nghiêm trọng.

Vấn đề bắt đầu với vụ việc xe limousine của Ngu Thư Hân vi phạm giao thông khi quay ngược trên đường cao tốc. Mặc dù cô không trực tiếp lái xe, sự việc vẫn khiến cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. 

Tiếp đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân và nhóm bạn thân tạo thành "băng nhóm" bắt nạt cô trong các chương trình thực tế khiến cô phải chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng, thậm chí nhập viện điều trị trầm cảm. 

Từ đó, hàng loạt bằng chứng về việc Ngu Thư Hân bắt nạn đồng nghiệp đã được dân mạng "đào" lại. Một số người chỉ ra rằng Ngu Thư Hân từng gọi Trương Hạo Nguyệt là "yêu tinh nhện". Ngoài ra trong hậu trường chương trình Thanh xuân có bạn 2, nữ diễn viên đã có khoảng khắc gây tranh cãi khi tát vào mặt thí sinh Triệu Tiểu Đường.

Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu - Ảnh 2

Gia đình Ngu Thư Hân cũng không tránh khỏi sóng gió khi một blogger tài chính nổi tiếng đăng tải chuỗi video cáo buộc cha cô - ông Ngu Phi Kiệt - thông qua các công ty liên quan chiếm dụng trái phép 1,5 tỉ nhân dân tệ tiền vốn nhà nước, gian lận thuế và giả mạo báo cáo tài chính. 

Dù gia đình đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những bằng chứng và cáo buộc vẫn tạo nên làn sóng phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội, khiến công chúng ngày càng nghi ngờ về nguồn gốc tài sản của Ngu Thư Hân.

Việc Ngu Thư Hân vắng bóng trong buổi khai máy Nhất niệm Giang Nam càng dấy lên nghi vấn cô bị loại khỏi đoàn phim vì hình ảnh xấu - Ảnh: Weibo

Sự việc càng trở nên phức tạp khi phim Nhất niệm Giang Nam có sự tham gia của Ngu Thư Hân gặp rắc rối liên quan đến việc thay thế diễn viên chính. Việc nữ diễn viên không tham gia khai máy càng làm cho khán giả tin chắc rằng phía ê kíp thay đổi nữ chính vì bê bối của cô. Đặc biệt, vào giữa tháng 9, khán giả còn phát hiện các nền tảng thuộc CCTV đã âm thầm gỡ bỏ hoặc hạn chế nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. 

Trên trang giải trí CCTV, kết quả tìm kiếm không còn hiển thị tên cô, trong khi tại CGTN, hình ảnh và tiêu đề video về nữ diễn viên bị thay thế, phần bình luận cũng bị kiểm duyệt.

Vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt xôn xao trước chủ đề “Ngu Thư Hân mất hơn 2 triệu người theo dõi”.

