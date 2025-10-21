Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/10), 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc. Con giáp này không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo. Tốt nhất thời điểm này, bản mệnh không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới.

Vận trình tình cảm cũng kém may mắn. Bất cứ điều gì bản mệnh nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn. Những người còn độc thân thì đừng quá sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao con giáp này sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, nhưng điểm yếu của con giáp này là dễ xao nhãng khi tâm trạng tốt. Trong ngày này, Thân được quý nhân chiếu mệnh, nhưng đồng thời cũng có sao Xúi giáng xuống khiến đường công danh dễ gặp trục trặc nhỏ do mất tập trung.

Những người làm việc tự do, kinh doanh hoặc buôn bán càng cần chú ý. Có thể bạn sẽ có một cơ hội lớn để mở rộng hợp tác hoặc gặp được khách hàng tiềm năng, nhưng vì chủ quan, ham vui hoặc không theo sát kế hoạch nên lỡ hẹn, khiến cơ hội “vàng” vụt mất.

Ngoài ra, mối quan hệ xã giao trong thời gian này cũng dễ bị hiểu lầm. Lời nói đùa hoặc sự thân mật quá mức có thể khiến người khác cảm thấy bạn thiếu nghiêm túc, gây mất điểm trong công việc.

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có hướng phát triển rõ ràng.

Theo tử vi, tuổi Tý hãy để tâm nhiều hơn cách làm việc, thời gian chú tâm công việc sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với nhiều chiêu thức mới.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý điều chỉnh thời gian, để có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc.

Tình cảm: Luôn quan tâm đối phương theo cách riêng của bạn, tình cảm với bạn cần đến sự thông cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy lưu tâm tài chính, vì tiền bạc không tự sinh ra và mất đi.

Sức khoẻ: Cố gắng thay đổi thói quen, dành buổi sáng dậy sớm và vận động nhẹ.

