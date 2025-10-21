Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 12:35

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán sự nghiệp hưng thịnh, làm nên đại sự.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần khá chật vật vì công việc, bị nhắc đến tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng, nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến bản mệnh không muốn giải quyết.

Bù lại, vận trình tài lộc may mắn nên thu nhập của tuổi Dần không bị ảnh hưởng bởi công việc. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới, công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng tốt lên. Con giáp này đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bản mệnh sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Bước sang đầu tháng mới, tuổi Dậu được xem là “con cưng” của Thần Tài. Mọi việc tưởng chừng bế tắc đều có hướng mở. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân, con giáp này dễ dàng vượt qua trở ngại, tìm lại sự tự tin và cảm hứng trong công việc.

Các nguồn thu nhập của tuổi Dậu có xu hướng tăng mạnh. Người làm tự do hoặc kinh doanh sẽ nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ. Những người đang theo đuổi sự nghiệp cá nhân hoặc sáng tạo cũng gặt hái thành quả xứng đáng, có thể nổi bật nhờ năng lực thật sự.

Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian này, tuổi Dậu nên tận dụng cơ hội mở rộng quan hệ, bởi vận quý nhân vượng sẽ giúp họ tiếp cận nhiều mối làm ăn lớn, định hình con đường phát triển rõ ràng hơn.

Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Ngày này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ.

