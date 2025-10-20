Từ 12h trưa mai (21/10/2025), may túi đựng tiền, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ tiến triển hanh thông. Có thể nói, không có điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của bản mệnh. Con giáp này cũng không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu như trước đây nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh, buôn bán.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Trong ngày hành Thổ tương hòa, những khúc mắc trước đó giữa bạn và người ấy đều sớm được tháo gỡ. Người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tuổi Mão

Sau giai đoạn khá trầm lắng trong đầu tháng, tuổi Mão bước sang những ngày cuối tháng 10 với vận khí hanh thông hiếm có. Sao Thực Thần xuất hiện giúp họ gặt hái thành quả từ nỗ lực suốt thời gian qua. Đây là thời điểm tài lộc bùng nổ, đặc biệt với người làm trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, kinh doanh tự do hoặc dịch vụ.

Nhờ bản tính mềm mỏng, linh hoạt và tinh tế, tuổi Mão dễ tạo ấn tượng tốt với đối tác và cấp trên. Cơ hội thăng tiến hoặc ký hợp đồng giá trị lớn sẽ đến bất ngờ, mang theo khoản lợi nhuận khiến chính họ cũng ngỡ ngàng.

Không chỉ tài lộc, vận may của tuổi Mão trong những ngày cuối tháng còn lan tỏa sang cả tình cảm và sức khỏe. Gia đạo yên vui, tinh thần phấn khởi, giúp họ làm việc hiệu quả, suy nghĩ sáng suốt và đưa ra quyết định đúng lúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!