Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang.

Tuổi Thân 

Đường tài lộc của tuổi Thân vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thân trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngựa tượng trưng cho sự mạnh mẽ, dấn thân và bền bỉ. Trong ngũ hành, Ngọ thuộc Hỏa – mà Hỏa sinh Thổ, nghĩa là vận trình công danh, tài lộc của tuổi Ngọ sắp bừng sáng. Những nỗ lực trước đây sẽ được đền đáp, sự nghiệp có bước tiến rõ rệt, tiền tài dồi dào. Đặc biệt, tuổi Ngọ nên coi trọng các mối quan hệ xã hội, bởi “quý nhân” sẽ xuất hiện qua những kết nối này, mở ra cơ hội phát tài bất ngờ.

Từ cuối tháng 10, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Vận quý nhân vượng, giúp họ dễ dàng đạt được bước tiến mới, đặc biệt là trong các dự án hợp tác hoặc đầu tư. Người làm công ăn lương có cơ hội được trọng dụng, thăng chức hoặc tăng thu nhập. Với người kinh doanh, đây là thời điểm vàng để mở rộng thị trường, lợi nhuận tăng rõ rệt. Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên tránh nóng vội, biết lắng nghe và kiên định với mục tiêu — nhờ đó, tài lộc và danh tiếng sẽ ngày càng bền vững.

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

