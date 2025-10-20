Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi'

Tâm sự 20/10/2025 21:00

Hôm đó trở về nhà thì Vinh thấy phòng vợ mở cửa, từ lâu rồi khi đối diện với vợ thì anh chỉ nhận lại sự hằn học, ghét bỏ đến nỗi anh quên mất đi hình ảnh đáng yêu lúc Linh nằm trên giường ngọt ngào thế này.

Mới 7 giờ tối, chưa kịp uống hết cốc bia với đồng nghiệp thì Vinh đã thấy cuộc gọi điện thoại từ Linh:

"Anh ở đâu mà tôi gọi mãi không được? Về nhà ngay đi nhé''. 

"Có chuyện gì quan trọng không? Tôi đang cùng anh em trong công ty liên hoan, chắc phải 11h mới về''.

''Không được, anh về ngay luôn đi. Hôm nay nhà mình có khách khứa đến chơi, đừng để mọi người phát hiện ra chuyện của chúng ta. Anh nhớ là từng thỏa thuận điều gì với tôi rồi chứ?''.

Nói xong Linh cúp máy luôn, Vinh cũng lẳng lặng quay lại bàn nhậu, uống nốt cốc bia còn dở rồi chào mọi người để về. Gần 2 năm nay vợ chồng ly thân, Vinh cứ phải sống giả dối trong chính cuộc hôn nhân của mình. Khi về đến nhà Vinh đã thấy tiếng cười nói vui vẻ, tiếng của những ly rượu va vào nhau vui vẻ. Linh mở cửa ra đón chồng, cô nũng nịu:

"Chồng à, anh đi đâu mà giờ mới về, làm em chờ mãi đây này''.

Vinh cúi xuống hôn lên má vợ rồi âu yếm:

''Anh xin lỗi, ở công ty có chút chuyện ấy mà, vợ tha lỗi cho anh nhé''.

Mọi người trong nhà nhìn vợ chồng Vinh âu yếm ai cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai người. Vậy nhưng tới lúc tan tiệc thì giọng điệu ngọt ngào lúc nãy của Linh không còn nữa mà bắt đầu lên giọng nhìn chồng mình: 

Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Hôm nay suýt chút nữa là chúng ta bị lộ rồi đấy, anh nên cẩn thận đi''.

''Nếu đã vậy thì chúng ta đừng đóng kịch nữa, tôi chán và mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào cũng phải tươi cười dù trong lòng không muốn''.

''Vậy anh nghĩ tôi thì thích đóng kịch ư? Tôi cũng muốn phanh phui tất cả mọi chuyện ra kể từ lúc biết chồng ngoại tình. Giây phút tôi bắt quả tang anh và nhân tình trong nhà nghỉ khiến tôi vẫn còn ám ảnh. Đáng lẽ ra tôi đã ly hôn nhưng anh nghĩ vì cái gì mà tôi cam tâm sống bên cạnh anh? Nếu tôi không hy sinh đời mình để giữ tài sản thì có lẽ anh đã tay trắng vì cô nhân tình rồi''.

''Thôi đủ rồi, tôi thà muốn cô nói ra hết sự thật rồi bố mẹ, anh em, họ hàng khinh thường tôi cũng được. Còn hơn phải sống giả tạo khổ sở như này''.

Nói rồi Vinh bỏ đi ra ngoài, Vinh nhớ lại những năm sống hạnh phúc bên vợ. Hai vợ chồng có đến 4 năm yêu nhau mới nên nghĩa vợ chồng. Lúc Vinh nghèo khó nhất luôn có vợ ở bên cạnh, nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Vinh ngoại tình với người phụ nữ khác. Lén lút qua lại được 1 tháng thì Vinh bị vợ bắt quả tang. Lúc đó Linh đau khổ, cô bị tổn thương lòng tự trọng nên nhất quyết không tha thứ cho chồng.

Dù tức giận nhưng Linh không ly hôn mà muốn vợ chồng ly thân thời gian, chính vì vậy trong mắt người ngoài vợ chồng Linh vẫn rất hạnh phúc, nhưng sự thật thì lại lạnh nhạt vô cùng. Đã 2 năm trôi qua nhưng Vinh chưa được vợ tha thứ, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vinh vẫn còn yêu vợ, yêu rất nhiều, không còn nhớ đến lời cảnh cáo của vợ, Vinh tiến vào phòng hôn lên môi vợ:

''Em à, thật sự hôm nay trước mặt mọi người anh không đóng kịch, anh thật sự rất yêu em. Xin em cho anh một cơ hội được yêu và chăm sóc lại từ đầu cho em được không''.

Vinh cứ tưởng vợ sẽ đánh mình rồi mắng chửi, nào ngờ đáp lại chỉ là sự im lặng. Thế rồi Vinh thấy những giọt nước mắt của vợ lăn dài trên má. Linh nức nở:

"Anh đúng là thằng ngốc, em cố ý không chốt cửa đợi anh từ lâu lắm rồi''.

Câu nói của vợ khiến Vinh hạnh phúc khó tả, 2 năm không được gần gũi vợ, đây có lẽ là đêm trùng phùng sau thời gian dài ly biệt của hai vợ chồng.

