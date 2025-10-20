Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Tâm sự 20/10/2025 22:28

Nào ngờ khi đến ngày chung sống cùng nhau thì cự cãi liên miên. Tôi không nhường vợ, vợ lại càng không muốn thua tôi. Mâu thuẫn ngày một nhiều, tình cảm càng phai nhạt đi.

Đến một lần vợ chồng cãi vã long trời lở đất, tôi và vợ quyết định ra tòa ly hôn. Khi ấy lửa giận hai bên phừng phừng, cứ nghĩ rằng chỉ có ly hôn rồi mới thấy dễ chịu hơn. Vậy là ngay hôm sau chúng tôi cùng nhau đi nộp đơn ly hôn. Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ tái mặt, ngồi sụp xuống nôn khan bên đường. Tôi hoảng lên chạy tới đỡ vợ dậy.

Tôi hỏi có phải dạo này vợ ăn uống không đúng cử nên bị đau bao tử hay không? Vợ tôi nói cô ấy ăn uống rất điều độ nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cứ thấy buồn nôn. Tôi ngờ ngợ nghĩ ra, hỏi về chu kỳ đã tới chưa. Ngày trước ở cùng chị gái, khi chị ấy mang bầu cũng thường nôn khan giống vợ tôi bây giờ.

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.

 

Vì sự xuất hiện của đứa bé mà vợ chồng tôi lại dẫn nhau về nhau. Tôi và vợ bớt cự cãi lại, nghĩ rằng đã có con rồi thì phải cho con một mái ấm yên vui. Tôi cũng thầm cảm ơn đứa trẻ này xuất hiện đúng lúc, đã giúp vợ chồng tôi trở về bên nhau.

Nhưng từ tháng thứ 4 của thai kỳ, vợ lại đổi tính khó khăn hơn. Ngày trước dù chúng tôi cãi vã nhau nhiều nhưng cô ấy cũng không tới mức khó tính như bây giờ. Tôi biết là phụ nữ mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng ngày trước dù tôi ngủ ngáy vợ tôi cũng chẳng than phiền gì. Vậy mà giờ cô ấy bắt tôi phải ra phòng khách ngủ. Ngặt nỗi phòng khách chẳng có máy điều hòa, còn nhiều muỗi, tôi chịu không nổi.

Không chỉ vậy, cô ấy còn khó khăn trong ăn uống, lần nào lên bàn ăn cũng chê bai chẳng muốn đụng đũa. Tôi biết là mình phải nhịn vợ bầu, nhưng mà nhiều lúc tôi đi làm về cũng căng thẳng áp lực, lại nghe cô ấy cạnh khóe than thở tôi thật sự rất mệt. Giờ tôi phải làm sao đây?

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Sau lần đó, tôi và vợ sắp cưới quen biết, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè. Một thời gian tìm hiểu, tôi ngỏ lời hẹn hò, đương nhiên là cô ấy đồng ý. Từ khi quen nhau, tôi chưa từng hỏi về quá khứ của cô ấy. Tôi chỉ biết vợ sắp cưới từng bị phản bội, nghe thế tôi rất thương cho cô ấy, càng không muốn nhắc lại chuyện cũ không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Tâm sự 40 phút trước
Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tâm sự 40 phút trước
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Tâm sự 41 phút trước
Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Tâm sự 52 phút trước
Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chồng đang say đắm nhân tình, vợ chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn khiến anh ta tái mặt, lập tức phải về xin lỗi

Chồng đang say đắm nhân tình, vợ chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn khiến anh ta tái mặt, lập tức phải về xin lỗi

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Từ 12h trưa mai (21/10/2025), may túi đựng tiền, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Từ 12h trưa mai (21/10/2025), may túi đựng tiền, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi'

Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi'

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Chồng đang say đắm nhân tình, vợ chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn khiến anh ta tái mặt, lập tức phải về xin lỗi

Chồng đang say đắm nhân tình, vợ chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn khiến anh ta tái mặt, lập tức phải về xin lỗi

Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi'

Sau 2 năm ly thân, chồng cũ sững sờ khi nghe vợ nói: 'Em cố ý để cửa mở, chỉ đợi anh thôi'

Chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay nói đúng 1 câu khiến cả hai 'bò ra', mặt tái mét van xin tha thứ

Chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay nói đúng 1 câu khiến cả hai 'bò ra', mặt tái mét van xin tha thứ