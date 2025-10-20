Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ, hanh thông. Tính chất công việc được Quý Nhân trợ mệnh. Tinh thần thoải mái và tập trung cao độ giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành dự định đặt ra trước đó.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Thổ sinh Kim giúp cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy thêm tươi mới và ngập tràn tiếng cười. Ngoài ra, việc coi trọng tình nghĩa giúp người độc thân nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng thích ứng tuyệt vời. Trong ngũ hành, Thân thuộc Kim – mà Kim sinh Thủy, biểu trưng cho sự luân chuyển tài khí. Thời gian tới, người tuổi Thân có thể gặp những cơ hội đột phá trong kinh doanh, hoặc được cấp trên trọng dụng, mở ra nguồn thu đáng kể. Họ nên phát huy kỹ năng lãnh đạo và sự tự tin – đó chính là “chìa khóa vàng” giúp tài lộc bền vững.

Từ cuối tháng 10, tuổi Thân bước vào giai đoạn vận may bừng nở, được Thần Tài và quý nhân đồng hành. Công việc suôn sẻ, dễ gặt hái kết quả tốt sau thời gian nỗ lực. Những ai làm kinh doanh sẽ có cơ hội ký kết hợp đồng lớn, tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt, vận quý nhân giúp tuổi Thân tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng, mở ra hướng đi mới sáng sủa hơn. Tuy nhiên, cần chú ý giữ lời ăn tiếng nói và tránh đầu tư vội vàng để vận khí được duy trì ổn định, tài lộc càng ngày càng vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!