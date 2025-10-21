Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 00:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng.

Tuổi Thìn 

Công việc của tuổi Thìn diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Bản mệnh có thể dành các ngày cuối tuần để làm việc mình thích khi hầu hết các nhiệm vụ công việc đều được giải quyết một cách ổn thỏa.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng sẽ tiến triển khả quan. Dường như bạn luôn nhận được lời yêu thương từ mọi người. Đặc biệt là nữ độc thân được yêu chiều còn nam độc thân có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình.

Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ là người sâu sắc, thâm trầm, rất biết tính toán, thận trọng và luôn kiên định với mục tiêu. Từ ngày này, tài lộc của họ có sự khởi sắc mạnh mẽ chưa từng có. Thời vận hanh thông mở ra hàng loạt cơ hội tốt cho công việc và tài chính, bất kể bạn làm ngành nghề gì cũng được phù trợ, hanh thông.

Thần Tài mang tới cho họ cơ hội lớn kiếm tiền, ăn nên làm ra. Tiền bạc trong thời gian này đến từ cả công việc chính lẫn phụ, các dự án đang bế tắc cũng bỗng nhiên bứt tốc băng băng, mang lại một khoản tiền không hề nhỏ. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, hành động dứt khoát thì chẳng mấy chốc, tuổi Tỵ sẽ thấy “tiền vàng trải khắp lối đi”, thu nhập cải thiện rõ rệt, cuộc sống bước sang một trang mới đầy hứa hẹn.

Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Vừa biết chồng bị ung thư vợ chỉ nói 1 câu rồi đi mất, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Trong 11 ngày tới (21/10-31/10), 3 con giáp thời vận tươi đẹp, tài lộc dồi dào, giàu sang đạt đỉnh, phúc khí không ai bằng, thành công nối tiếp thành công

Từ 12h trưa mai (21/10/2025), may túi đựng tiền, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Từ 12h trưa mai (21/10/2025), may túi đựng tiền, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự