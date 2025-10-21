12 giờ đêm, chồng thông báo điều không tưởng, người vợ bỏ lại tất cả, lao vào màn đêm mưa gió

Tâm sự 21/10/2025 01:53

Mỗi ngày chúng tôi vẫn gọi video để thấy mặt nhau, lần nào cũng có Dung ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì trong giai đoạn khó khăn như thế này lại có cô bạn thân giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Nhưng nào ngờ, tôi lại dẫn hổ về nhà mà không hay biết.

Tôi và chồng kết hôn tính đến nay đã hơn một năm. Chúng tôi vẫn chưa có ý định sinh con vì công việc của cả hai còn đang trong giai đoạn khó khăn. Anh phải chật vật kiếm tiền, tìm cơ hội thăng tiến. Còn tôi cũng phải cố gắng mỗi ngày để tài chính gia đình ổn định hơn.

Công việc của tôi khá bận, phải đi công tác khắp nơi, có khi đi tận cả tháng mới về nhà. Có lẽ vì điều này mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt và là cơ hội để kẻ thứ ba chen vào.

Lần đó, trong thời gian tôi đi công tác, anh bị tai nạn nhưng vì đang ở nước ngoài tôi không thể về được. Vì vậy tôi nhờ Dung, cô bạn thân của mình tới lui chăm sóc chồng.

Mỗi ngày chúng tôi vẫn gọi video để thấy mặt nhau, lần nào cũng có Dung ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì trong giai đoạn khó khăn như thế này lại có cô bạn thân giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Nhưng nào ngờ, tôi lại dẫn hổ về nhà mà không hay biết.

Dung là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi. Cô ấy khá xinh đẹp, lại giỏi ăn nói nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng không hiểu tại sao đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn độc thân. Có lẽ vì quá kén chọn nên cô ấy vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho mình. 

12 giờ đêm, chồng thông báo điều không tưởng, người vợ bỏ lại tất cả, lao vào màn đêm mưa gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc chuyến công tác, tôi lập tức trở về nhà vì muốn biết tình hình của chồng như thế nào. Tôi nghĩ đến việc sẽ ôm anh vào lòng rồi xin lỗi vì không thể ở bên anh lúc đau bệnh. Vừa về nhà, tôi đã thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn thịnh soạn. Còn anh và Dung thì đứng trong bếp cùng nhau nấu nướng, cười đùa thân mật.

Hình ảnh cả hai cười nói vui vẻ khiến tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Lồng ngực tôi nóng ran, đầu óc mơ hồ. Khi thấy tôi, anh trở nên gượng gạo, Dung thì xởi lởi chạy đến ôm tôi. Cô ấy còn kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cười nói bắt chuyện như bản thân mình mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Sau hôm đó, tôi cảm thấy thái độ của chồng thay đổi rất nhiều. Anh không thường nói chuyện với vợ, cũng không còn những hành động thân mật như trước. Tôi có linh cảm cuộc hôn nhân của mình sẽ xảy ra chuyện. Đêm đó, vào đúng 12 giờ, anh gọi tôi dậy thú nhận mọi tội lỗi.

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên giường nhưng có cảm giác khoảng cách của cả hai thật sự rất xa. Anh nói Dung đã có thai với anh. Trong thời gian tôi đi công tác, Dung thường xuyên đến chăm sóc nên anh không thể kiềm lòng được trước sự dịu dàng của cô ấy. Nghe những lời chồng nói, lồng ngực tôi như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thở được.

- Vậy bây giờ anh và cô ấy muốn gì?

Tôi cố tỏ ra bình thản hỏi chồng. Anh ngập ngừng một hồi rồi nói.

- Anh phải có trách nhiệm với mẹ con của cô ấy. Mong em hiểu cho anh.

Nghe đến đây, tôi không nói không rằng bước xuống giường mặc vội chiếc áo khoác rồi thu dọn đồ rời đi. Tôi còn nhớ đêm đó mưa rất lớn, nước dội vào mặt khiến tôi đau rát nhưng không thể nào bằng nỗi đau bị chồng và bạn thân phản bội.

Người phụ nữ có thể chịu khổ cùng chồng nhưng không bao giờ chịu được việc phải chung sống với người đàn ông tệ bạc, phản bội mình. Dù vậy, lòng tôi vẫn rối như tơ vò, không biết bản thân làm như vậy có đúng không?

Chồng thông báo tin dữ lúc 12 giờ, khiến vợ suy sụp, bỏ đi trong đêm mưa gió bão bùng

Chồng thông báo tin dữ lúc 12 giờ, khiến vợ suy sụp, bỏ đi trong đêm mưa gió bão bùng

Công việc của tôi khá bận, phải đi công tác khắp nơi, có khi đi tận cả tháng mới về nhà. Có lẽ vì điều này mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt và là cơ hội để kẻ thứ ba chen vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

12 giờ đêm, chồng thông báo điều không tưởng, người vợ bỏ lại tất cả, lao vào màn đêm mưa gió

12 giờ đêm, chồng thông báo điều không tưởng, người vợ bỏ lại tất cả, lao vào màn đêm mưa gió

Tâm sự 39 phút trước
Thấy thông gia đi xe máy cũ, mẹ chồng khinh thường, không ngờ chiếc xe đang chở món quà 2 tỷ tiền mừng cưới

Thấy thông gia đi xe máy cũ, mẹ chồng khinh thường, không ngờ chiếc xe đang chở món quà 2 tỷ tiền mừng cưới

Tâm sự 46 phút trước
Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hốt với hành động của chị dâu

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hốt với hành động của chị dâu

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài

Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ

Đúng 11h ngày 21/10/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Hết tháng 10/2025, 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

3 ngày giữa tuần từ ngày 21/10-25/10, 3 con giáp lên đời đổi vận, làm gì cũng giàu, phát tài phát lộc, nhận vận may tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy thông gia đi xe máy cũ, mẹ chồng khinh thường, không ngờ chiếc xe đang chở món quà 2 tỷ tiền mừng cưới

Thấy thông gia đi xe máy cũ, mẹ chồng khinh thường, không ngờ chiếc xe đang chở món quà 2 tỷ tiền mừng cưới

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hốt với hành động của chị dâu

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hốt với hành động của chị dâu

Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Đêm cuối trước phiên tòa, vợ 'chết lặng' thấy chồng thức trắng đêm tỉ mẩn dán lại tờ đăng ký kết hôn cô đã xé nát

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy một thứ trên tay đứa trẻ thì quay về

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Tiếng động bất thường bên nhà hàng xóm đã vén màn bí mật 'xấu xa' của người chồng thành đạt

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay