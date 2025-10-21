Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 01:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt.

Tuổi Thân 

Đường tài lộc của tuổi Thân vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thân trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ tháng này trở đi, tuổi Thìn bước vào giai đoạn được quý nhân nâng đỡ. Cát tinh soi chiếu giúp vận trình tài lộc mở rộng, nhưng cơ hội này chỉ đến với những ai thực sự chủ động, dám nghĩ dám làm.

Nếu tuổi Thìn cứ mãi “đắn đo” hoặc chờ đợi thời điểm hoàn hảo, rất có thể sẽ bị người khác vượt mặt. Những dự án dang dở, kế hoạch chưa triển khai — đây chính là lúc cần mạnh dạn khởi động.

Công việc: Người làm kinh doanh nên tận dụng mối quan hệ cũ, mở rộng hợp tác hoặc đầu tư nhỏ để thử sức. Tài khí đang tích tụ, chỉ cần nỗ lực đúng hướng là thu được kết quả tốt.

Tài chính: Tiền đến từ sự nhanh nhạy. Ai chậm một bước, cơ hội làm giàu sẽ rơi vào tay người khác.

Liên tục từ ngày 21/10 đến 31/10: 3 con giáp may mắn hanh thông, tài lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

