Đúng 6h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025 , 3 con giáp tiền của ngập lối, vàng bạc đầy tay, vô cùng giàu có, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tháng này cho thấy tuổi Tỵ là con giáp được hưởng “vận son” hiếm có. Sau thời gian dài nỗ lực âm thầm, con giáp này bắt đầu bước vào giai đoạn gặt hái thành quả. Từ nay, bản mệnh đón nhận luồng sinh khí mới, công việc thuận lợi, các kế hoạch dang dở được khơi thông.

Những người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn, mở rộng tệp khách hàng hoặc nhận được lời mời hợp tác đáng giá. Người làm công ăn lương thì có cơ hội thăng chức, tăng thu nhập nhờ năng lực và sự uy tín.

Đặc biệt, tuổi Tỵ còn được cát tinh soi chiếu giúp quản lý tài chính thông minh, đầu tư đúng thời điểm. Tiền vào đều đặn, các khoản chi tiêu trở nên hợp lý hơn. Đây là giai đoạn thích hợp để tích lũy và mở rộng kế hoạch dài hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!