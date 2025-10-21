Tử vi 3 ngày liên tiếp (21, 22 và 23/10/2025), 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN TÀI dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 03:09

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Song nếu đang lên kế hoạch cho tương lai thì con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt.

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho con giáp này.

Tuy nhiên, tình yêu tuổi Mão đang rơi vào khoảng lặng. Dù không muốn ở bên nhau, thế nhưng bản mệnh và đối phương đều không muốn nói ra lời chia tay trước. Dù cố gắng níu kéo, gìn giữ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh giữa hai người nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến hồi kết.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Tử vi 3 ngày liên tiếp (21, 22 và 23/10/2025), 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN TÀI dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Ngày này, tuổi Hợi được sao cát chiếu rọi, vận trình tài lộc và công danh đồng loạt khởi sắc. Đây là giai đoạn mà mọi nỗ lực trong thời gian qua bắt đầu “đơm hoa kết trái”. Các dự án đang dang dở bất ngờ có tín hiệu tích cực, giúp bản mệnh khẳng định vị thế và uy tín trong lĩnh vực của mình.

Tài chính của tuổi Hợi trong giai đoạn này đặc biệt vượng. Người làm ăn kinh doanh dễ có “lộc lớn”, doanh thu tăng nhanh, trong khi người làm công sở có thể được thưởng hoặc nhận thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh đầu tư ngắn hạn rủi ro, nên giữ tâm thế ổn định và tập trung vào kế hoạch dài hơi.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của tuổi Hợi cũng được kích hoạt, tạo nên sự cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần. Nhờ tâm lý vui vẻ, tích cực, con giáp này càng dễ thu hút cơ hội mới và gặp gỡ những người mang lại lợi ích lớn cho sự nghiệp.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (21, 22 và 23/10/2025), 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN TÀI dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Ngày này tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (21, 22 và 23/10/2025), 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN TÀI dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

