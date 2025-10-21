Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 00:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán thuận thế làm giàu, vượng đường tiền bạc, hậu vận viên mãn.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý bị Kiếp Tài chiếu mệnh, cần chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày có nhiều thăng trầm và biến động, đòi hỏi sự thận trọng cao độ. Công việc có thể gặp phải những thách thức bất ngờ. Bạn cần giữ sự tập trung, tỉ mỉ trong từng chi tiết để tránh sơ suất tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm do sự bận rộn và thiếu sự sẻ chia. Người độc thân có thể gặp khó khăn trong việc thổ lộ tình cảm hoặc bày tỏ sự quan tâm chân thành đến đối tượng đang tìm hiểu. Các cặp đôi dễ bỏ bê nửa kia do lịch trình làm việc căng thẳng, dẫn đến cảm giác thiếu kết nối.

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là con giáp tự do, phóng khoáng, thích khám phá những điều mới mẻ. Thời gian từ nay tuổi Ngọ chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ.

Thời gian này nhờ cát khí lan tỏa và vận trình tài chính khởi sắc nên họ làm gì cũng hanh thông, mọi chuyện liên quan đến tiền bạc của tuổi Ngọ đều thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh buôn bán đại lộc và may mắn nhất khi họ dễ gặp được khách hàng tiềm năng, ký được hợp đồng lớn, lợi nhuận tăng gấp bội.

Người làm công ăn lương, làm nhà nước cũng có cơ hội phát triển, nhận thêm dự án mới hoặc được cấp trên ghi nhận, khen thưởng đúng lúc. Tiền tài đổ về từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo cho họ cuộc sống đủ đầy dư dả. Nếu biết nắm bắt thời cơ, làm gì cũng tính toán rõ ràng, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể “hái ra tiền” trong ngày tới và chuẩn bị tinh thần đón tin vui lớn về tài chính.

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 tháng tới (tháng 11 và tháng 12), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

