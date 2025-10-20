Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 23:38

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi vào ngày này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Hợi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp chăm chỉ, nghị lực, bản lĩnh mạnh mẽ hơn người. Họ sắp bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Từ nay là khoảng thời gian cực kỳ vượng phát với người tuổi Thìn. Họ làm đâu trúng đó, tài lộc thăng hoa. Nhờ có cát tinh soi chiếu nên vận trình của họ hanh thông, mọi kế hoạch tưởng chừng bế tắc bất ngờ chuyển biến tích cực, tiền tài “chạy về” như nước.

Đặc biệt, người tuổi Thìn làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, môi giới hay dịch vụ sẽ có cơ hội đổi dời mạnh mẽ ở thời gian này. Họ ký kết hợp đồng giá trị, được đối tác tin tưởng, khách hàng tìm đến liên tục, lợi nhuận tăng ầm ầm. Người làm văn phòng cũng chẳng hề kém cạnh khi được thăng chức tăng lương. Vận khí của họ không chỉ tốt ở khía cạnh tiền bạc mà còn mở rộng được các mối quan hệ quý giá, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai dài lâu.

Sau ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón lộc linh đình, bức phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, vàng chất chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 0h ngày 21/10 dương lịch: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, làm ăn trúng lớn, công danh thăng tiến, tiền tình viên mãn vẹn toàn

Đúng 0h ngày 21/10 dương lịch: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, làm ăn trúng lớn, công danh thăng tiến, tiền tình viên mãn vẹn toàn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phú quý đủ đường, sự nghiệp thuận lợi hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (22–23/10), 3 con giáp này đến thời cản không nổi, tiền bạc rủng rỉnh, đói nghèo lùi xa, làm ăn sinh lời cực lớn

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (22–23/10), 3 con giáp này đến thời cản không nổi, tiền bạc rủng rỉnh, đói nghèo lùi xa, làm ăn sinh lời cực lớn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
“Cùng nhau bước”: trợ lực đồng hành với bệnh nhân ung thư vú

“Cùng nhau bước”: trợ lực đồng hành với bệnh nhân ung thư vú

Sống khỏe 1 giờ 52 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Từ mai, 22/10/2025 đến hết 31/10/2025: 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Từ mai, 22/10/2025 đến hết 31/10/2025: 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đưa nhân tình đi đẻ, chồng 'xanh mặt' khi em vợ là bác sĩ tiết lộ bí mật động trời

Đưa nhân tình đi đẻ, chồng 'xanh mặt' khi em vợ là bác sĩ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Bị gia đình bạn trai chê 'già và xấu', tôi bình tĩnh gọi ngay chiếc xe hơn 7 tỷ đến đón

Bị gia đình bạn trai chê 'già và xấu', tôi bình tĩnh gọi ngay chiếc xe hơn 7 tỷ đến đón

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Tiêu Chiến tiết lộ phải ép cân để vào vai bác sĩ trong phim mới

Tiêu Chiến tiết lộ phải ép cân để vào vai bác sĩ trong phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Chồng qua đời 4 tháng, vợ vẫn nhận được 10 triệu mỗi tháng và sự thật đằng sau khiến người vợ cay đắng căm hận

Chồng qua đời 4 tháng, vợ vẫn nhận được 10 triệu mỗi tháng và sự thật đằng sau khiến người vợ cay đắng căm hận

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (22–23/10), 3 con giáp này đến thời cản không nổi, tiền bạc rủng rỉnh, đói nghèo lùi xa, làm ăn sinh lời cực lớn

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (22–23/10), 3 con giáp này đến thời cản không nổi, tiền bạc rủng rỉnh, đói nghèo lùi xa, làm ăn sinh lời cực lớn

Từ mai, 22/10/2025 đến hết 31/10/2025: 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Từ mai, 22/10/2025 đến hết 31/10/2025: 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Đúng 16h chiều mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón THẦN TÀI vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 16h chiều mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón THẦN TÀI vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (24/10/2025), 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công

Đúng 3 ngày tới (24/10/2025), 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công