Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 03:35

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài lộc đến như mưa, tiền bạc chất chật két, sớm mua nhà, tậu xe.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc. Con giáp này nên cố gắng giữ bình tĩnh để không bị kéo theo những chuyện không đâu, tốn thời gian và công sức.

Trong ngày hôm nay, con giáp này khó nhận được sự hỗ trợ từ người khác, mọi việc đều phải tự mình nỗ lực. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải chú ý cách hành xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không làm được, bản mệnh sẽ rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân gây khó dễ.

Trong phương diện tình cảm, nửa kia không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh mà luôn đòi hỏi tuổi Mùi phải dành toàn bộ thời gian cho mình. Cả hai rất dễ nảy sinh tranh cãi. Khoảng cách giữa hai người càng lớn thì tình cảm càng lạnh nhạt, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 7h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi là con giáp rất giàu phúc báo. Họ vốn sống hiền hòa, nhân hậu nên trời chẳng phụ lòng người. Trong ngày này, họ gặt hái những cơ hội lớn về mặt tài chính. Các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, công việc thuận buồm xuôi gió, Hợi kiếm tiền như nước, mở ra tương lai vững chắc, sung túc.

Chuyện tình cảm của họ cũng có nhiều khởi sắc. Người yêu lâu có thể tính đến chuyện cưới xin, người độc thân dễ có nhân duyên bất ngờ từ môi trường công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Lúc này tình cảm hạnh phúc chính là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ hơn về sự nghiệp.

Đúng 7h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Đúng 7h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

