Ngày 21/10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp, tìm kiếm em Trần Quỳnh Bảo Như (15 tuổi, trú phường Hội Phú) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 20/10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo tìm em Trần Quỳnh Bảo Như (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú) mất tích sau khi đi học.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng 18/10, em Trần Quỳnh Bảo Như rời nhà đi học như thường lệ nhưng hết buổi học không thấy về. Gia đình đã liên lạc qua số điện thoại của em thì chỉ có tiếng đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nhắn tin phản hồi qua tài khoản Facebook rằng thì gia đình nhận được tin nhắn “sắp về”.

Theo Công an phường Hội Phú, đến tối 20/10, gia đình em Trần Quỳnh Bảo Như vẫn chưa thấy em này về. Hiện gia đình đang rất lo lắng.

Công an phường Hội Phú và gia đình kêu gọi mọi người ai biết tung tích hoặc đang cưu mang em Trần Quỳnh Bảo Như thì báo cho gia đình hoặc Công an biết.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Như sống với ông bà nội từ nhỏ sau khi ba mẹ chia tay. Trong sinh hoạt hàng ngày, cháu ít khi đi đâu xa khỏi Gia Lai, không có xích mích gì với người thân. Việc Như mất tích trong tình huống này khiến gia đình vô cùng lo lắng và cho là bất thường.

