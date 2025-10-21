Đúng 3 ngày tới (24/10/2025), 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán vàng ùn ùn đổ vào két, tiền rủng rỉnh đầy tay.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu




Tuổi Mão 

Tuổi Mão là con giáp nhẹ nhàng, khéo léo, giỏi đối nhân xử thế. Họ thường gặp nhiều may mắn. Sau thời gian tài lộc bị chững do chưa gặp đúng cơ hội làm ăn, tuổi Mão cuối cùng cũng bước vào thời kỳ rực rỡ nhất từ đầu năm tới nay. Từ nay là lúc vận trình khởi sắc, các cát tinh đồng loạt chiếu mệnh, mang lại tài vận mạnh mẽ và cơ hội đột phá. Những kế hoạch từng trì trệ bất ngờ được “hồi sinh”, công việc như được khơi thông dòng chảy, tiền tài ngập lối.

Tuổi Mão chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội thì nhất định sẽ kiếm được mối lời to. Nếu đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh, hay thử sức làm chủ thì đây chính là lúc “xuất phát” đầy lý tưởng. Họ được Thần Tài sát cánh, quý nhân song hành, mỗi bước đi thật sự cứ như trải hoa hồng vậy. Với sự hậu thuẫn của thiên thời và địa lợi, tuổi Mão hứa hẹn sẽ lội ngược dòng, trở thành "người giàu mới nổi" đáng chú ý nhất trong cuối tháng này.




Tuổi Tỵ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.




Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

