Từ mai, 22/10/2025 đến hết 31/10/2025: 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định, đây là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi quý nhân ắt hẳn sẽ giúp đỡ con giáp này rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Trong ngày hôm nay, nếu đã làm cha mẹ, con giáp này nên tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bản mệnh luôn muốn là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và tài chính. Các dự án kinh doanh hoặc đầu tư trước đây có thể mang lại kết quả vượt mong đợi, giúp bạn thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Năng lượng tích cực của bạn thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và đối tác, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác mới. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu để tránh lãng phí.

Lời khuyên trong thời gian tới, những người tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội nhưng giữ tâm thế bình tĩnh, tránh quyết định vội vàng.

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Theo tử vi, tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

