Đang đóng phim, Giả Tịnh Văn sốc khi chồng bị cảnh sát bắt giữ

Giới chức Đài Loan tiếp tục phanh phui đường dây làm giả giấy tờ với mục đích trốn nghĩa vụ quân sự.

Sáng 21/10, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ nhiều người, không ít trong đó là nghệ sĩ. Hai người nổi tiếng là diễn viên Tu Kiệt Khải và Trần Bách Lâm được đưa tới sở cảnh sát để lấy lời khai.

Qua công ty quản lý, minh tinh 51 tuổi cho biết đang ghi hình phim ở Macau. Sáng sớm nay, cảnh sát đến nhà, còng tay Tu Kiệt Khải đưa đến trụ sở thẩm vấn. Lúc đó, các con của cô ở nhà, vô cùng sợ hãi. Giả Tịnh Văn lo lắng tình trạng của các con.

Theo hồ sơ, Tu Kiệt Khải nhập ngũ vào ngày 12/5/2016, khi anh 33 tuổi. Nam diễn viên được điều động đến Cục Dân chính Thành phố Tân Bắc để thực hiện nghĩa vụ thay thế. Anh làm việc tại đây 5 tháng rồi được xuất ngũ sớm do vợ anh - minh tinh Giả Tịnh Văn mang thai.

Tuy nhiên, nam diễn viên bị nghi ngờ đã âm thầm liên hệ đường dây cung cấp dịch vụ trốn nghĩa vụ quân sự thông qua hình thức làm giả hồ sơ sức khỏe.

Theo luật Đài Loan, hành vi trên vi phạm pháp luật. Người vi phạm phải đóng phạt, đồng thời có thể chịu mức án cao nhất là 5 năm tù.

Trần Bách Lâm cũng bị thẩm vấn suốt nhiều giờ. Cảnh sát phát hiện anh được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2011 vì lý do "hen suyễn, cao huyết áp".

Tuy nhiên, họ nhận thấy tài tử có hành vi dối gạt khi nhờ 1 đơn vị môi giới cung cấp dịch vụ giả hồ sơ khám sức khỏe. Sau quá trình làm việc, cơ quan chức năng đưa nhóm người này tới Viện kiểm sát Tân Đài Bắc để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

