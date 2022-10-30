Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc

Để giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ khi đã gần tuổi ngũ tuần, Giả Tịnh Văn tiết lộ duy trì luyện yoga mỗi ngày để làm săn chắc cơ. Mỗi tuần cô đến phòng gym bốn lần. Tịnh Văn không ăn kiêng mà sử dụng thực phẩm phong phú, cân bằng dưỡng chất.

Mới đây, Giả Tịnh Văn đã xuất hiện trong sự kiện khai trương một thương hiệu trang sức có tiếng. Nữ diễn viên mặc váy tím khoét cổ sâu, khoe sắc vóc trẻ đẹp quyến rũ. Hàng nghìn fan bình luận bà mẹ ba con quyến rũ, vóc dáng cân đối. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, cô vẫn được mệnh danh là nàng Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh.

Tên tuổi Giả Tịnh Văn gắn liền với nhiều bộ phim là ký ức tuổi thơ của nhiều người như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chí Tôn Hồng Nhan, Thái Bình Công Chúa Bí Sử...

Với khán giả thế hệ 8X - 9X, Giả Tịnh Văn không phải là cái tên xa lạ. Những năm đầu 2000, cô là "nữ thần cổ trang" đình đám bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Được đánh là "mỹ nhân tài sắc vẹn toàn" nhưng Giả Tịnh Văn lại phải trải qua nhiều gian truân. Vì chữa bệnh cho cha, cô từng gánh món nợ khổng lồ. Đến khi thành danh, nữ diễn viên lại rơi vào mối tình đầy bi kịch với thiếu gia giàu có.

Năm 2005, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Giả Tịnh Văn khiến cả giới giải trí dậy sóng khi tuyên bố đã mang thai và sinh một bé gái. Phải đến nửa năm sau đó, người đẹp mới chính thức công bố cha của đứa bé chẳng phải ai khác là chàng thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo. Giả Tịnh Văn lên xe hoa, gả vào nhà "hào môn thế gia" trước bao ánh mắt ngờ vực, dè bỉu nhưng bản thân cô vẫn một mực hi vọng vào tương lai hạnh phúc.

Sau khi bước chân vào làm con dâu nhà giàu, Giả Tịnh Văn phải rời xa giới giải trí, mẹ chồng không muốn cô đóng phim mà thay vào đó là ở nhà chăm sóc, lo toan cho chồng con. Bên cạnh đó, Tôn Chí Hạo thường xuyên vướng vào loạt scandal qua lại với các diễn viên khác.

Đỉnh điểm của bi kịch là vào năm thứ 4 của hôn nhân, khi Giả Tịnh Văn thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành. Cho đến khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang Canada, cắt đứt mọi liên lạc với Giả Tịnh Văn, bao ước vọng về một gia đình hạnh phúc của Giả Tịnh Văn vỡ tan như bóng bóng xà phòng.

Giả Tịnh Văn và cuộc hôn nhân đẫm nước mắt bên thiếu gia Tôn Chí Hạo. Ảnh: Internet

Tháng 7/2010, nữ diễn viên và người chồng đại gia Tôn Chí Hạo chính thức ly hôn trong ồn ào, chấm dứt 4 năm chung sống ngỡ tưởng hạnh phúc.

Trải qua những đau khổ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cuối cùng Giả Tịnh Văn đã tìm được hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi. Ảnh: Internet

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân bẽ bàng, tủi nhục, Giả Tịnh Văn từng mất niềm tin vào tình yêu, sợ kết hôn cho đến khi Tu Kiệt Khải - kém người đẹp 9 tuổi - chính thức xuất hiện. Sự dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp của Tu Kiệt Khải đã chinh phục được trái tim tưởng như đã nguội lạnh với tình yêu của Giả Tịnh Văn. Cô đồng ý ở bên anh, cùng vun đắp một mái ấm hạnh phúc. Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc và có với nhau 2 con gái.