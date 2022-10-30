Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc

Sao quốc tế 30/10/2022 13:49

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày phát sóng "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2003, Giả Tịnh Văn vẫn được khen ngợi là nàng Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh.

Mới đây, Giả Tịnh Văn đã xuất hiện trong sự kiện khai trương một thương hiệu trang sức có tiếng. Nữ diễn viên mặc váy tím khoét cổ sâu, khoe sắc vóc trẻ đẹp quyến rũ. Hàng nghìn fan bình luận bà mẹ ba con quyến rũ, vóc dáng cân đối. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, cô vẫn được mệnh danh là nàng Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh.

Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 1
Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 2
Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 3
Giả Tịnh Văn ở tuổi 48. Ảnh: Internet

Để giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ khi đã gần tuổi ngũ tuần, Giả Tịnh Văn tiết lộ duy trì luyện yoga mỗi ngày để làm săn chắc cơ. Mỗi tuần cô đến phòng gym bốn lần. Tịnh Văn không ăn kiêng mà sử dụng thực phẩm phong phú, cân bằng dưỡng chất.

Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 4

Với khán giả thế hệ 8X - 9X, Giả Tịnh Văn không phải là cái tên xa lạ. Những năm đầu 2000, cô là "nữ thần cổ trang" đình đám bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Tên tuổi Giả Tịnh Văn gắn liền với nhiều bộ phim là ký ức tuổi thơ của nhiều người như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chí Tôn Hồng Nhan, Thái Bình Công Chúa Bí Sử...

Được đánh là "mỹ nhân tài sắc vẹn toàn" nhưng Giả Tịnh Văn lại phải trải qua nhiều gian truân. Vì chữa bệnh cho cha, cô từng gánh món nợ khổng lồ. Đến khi thành danh, nữ diễn viên lại rơi vào mối tình đầy bi kịch với thiếu gia giàu có.

Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 5

Năm 2005, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Giả Tịnh Văn khiến cả giới giải trí dậy sóng khi tuyên bố đã mang thai và sinh một bé gái. Phải đến nửa năm sau đó, người đẹp mới chính thức công bố cha của đứa bé chẳng phải ai khác là chàng thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo. Giả Tịnh Văn lên xe hoa, gả vào nhà "hào môn thế gia" trước bao ánh mắt ngờ vực, dè bỉu nhưng bản thân cô vẫn một mực hi vọng vào tương lai hạnh phúc.

Sau khi bước chân vào làm con dâu nhà giàu, Giả Tịnh Văn phải rời xa giới giải trí, mẹ chồng không muốn cô đóng phim mà thay vào đó là ở nhà chăm sóc, lo toan cho chồng con. Bên cạnh đó, Tôn Chí Hạo thường xuyên vướng vào loạt scandal qua lại với các diễn viên khác. 

Đỉnh điểm của bi kịch là vào năm thứ 4 của hôn nhân, khi Giả Tịnh Văn thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành. Cho đến khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang Canada, cắt đứt mọi liên lạc với Giả Tịnh Văn, bao ước vọng về một gia đình hạnh phúc của Giả Tịnh Văn vỡ tan như bóng bóng xà phòng.

Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 6
Giả Tịnh Văn và cuộc hôn nhân đẫm nước mắt bên thiếu gia Tôn Chí Hạo. Ảnh: Internet

Tháng 7/2010, nữ diễn viên và người chồng đại gia Tôn Chí Hạo chính thức ly hôn trong ồn ào, chấm dứt 4 năm chung sống ngỡ tưởng hạnh phúc.

Thời gian bỏ quên 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn, ở độ tuổi U50 vẫn đẹp xuất sắc - Ảnh 7
Trải qua những đau khổ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cuối cùng Giả Tịnh Văn đã tìm được hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi. Ảnh: Internet

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân bẽ bàng, tủi nhục, Giả Tịnh Văn từng mất niềm tin vào tình yêu, sợ kết hôn cho đến khi Tu Kiệt Khải - kém người đẹp 9 tuổi - chính thức xuất hiện. Sự dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp của Tu Kiệt Khải đã chinh phục được trái tim tưởng như đã nguội lạnh với tình yêu của Giả Tịnh Văn. Cô đồng ý ở bên anh, cùng vun đắp một mái ấm hạnh phúc. Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc và có với nhau 2 con gái.

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn

Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đổ vỡ luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Tịnh Văn Triệu Mẫn Tôn Chí Hạo sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn

Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ

Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' chống chọi ung thư giai đoạn cuối

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' chống chọi ung thư giai đoạn cuối

Vương Hạc Đệ cố tình lợi dụng Ngu Thư Hân để nâng tầm tên tuổi?

Vương Hạc Đệ cố tình lợi dụng Ngu Thư Hân để nâng tầm tên tuổi?

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm, nghi vấn đang mang thai với chồng mới ở tuổi 46?

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm, nghi vấn đang mang thai với chồng mới ở tuổi 46?

Chỉ vì 1 câu nói, Triệu Lệ Dĩnh bị tố bốc phét không biết ngượng miệng

Chỉ vì 1 câu nói, Triệu Lệ Dĩnh bị tố bốc phét không biết ngượng miệng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI