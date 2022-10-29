Tài tử Hong Kong nói một năm rưỡi qua, ông trải qua hết ải này tới ải khác nhưng bất kể tình trạng xấu đến mức nào, ông đều điềm tĩnh đối diện.

Quá trình điều trị, ông nhiễm độc Ketoacidosis, phải cấp cứu 10 ngày mới giữ được tính mạng. Sau đó, Liêu Tuấn Hùng mắc Covid-19, tình trạng nguy kịch.

Liêu Tuấn Hùng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo vào năm 2021. Liêu Tuấn Hùng phải cắt bỏ một nửa dạ dày và tiến hành nhiều đợt hóa trị.

Hồi tháng 8, Liêu Tuấn Hùng hoàn thành liệu pháp trúng đích (liệu pháp trong điều trị ung thư), ông nghỉ ngơi hai tháng. Từ ung thư giai đoạn cuối, hiện các chỉ số của ông trở về bình thường. Gần đây, diễn viên bắt đầu rèn luyện thể dục thể thao vừa sức. Thi thoảng, Liêu Tuấn Hùng cùng vợ tới công viên luyện tập, ông có thể chạy chậm khoảng 2 km. Nghệ sĩ cảm thấy được hồi sinh.

Liêu Tuấn Hùng rèn luyện thể lực cùng Châu Nhuận Phát. Ảnh: Internet

Liêu Tuấn Hùng cho rằng tâm lý là yếu tố quan trọng trong điều trị. Ông luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, không quá lo lắng, giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể. Diễn viên cho biết ngoài được gia đình động viên, ông gặp nhiều người bạn tốt. Châu Nhuận Phát hướng dẫn Liêu Tuấn Hùng vận động, bạn thân Trần Ngọc Liên thường trò chuyện với ông. Theo lời khuyên của bạn bè, Liêu Tuấn Hùng bỏ các thói quen xấu, trân trọng "cuộc đời thứ hai".

Liêu Tuấn Hùng từng là diễn viên được TVB nâng đỡ. Ảnh: Internet

Liêu Tuấn Hùng 62 tuổi, từng là diễn viên phụ hàng đầu của đài TVB. Ông tham gia diễn xuất trong nhiều tựa phim nổi tiếng như Tây du ký, Anh hùng xạ điêu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Lộc đỉnh ký, Thiên sư chấp vị, Âm Ti lộ.

Năm 2002, Liêu Tuấn Hùng thông báo rời đài TVB. Ông chuyển sang kinh doanh đồ cũ ở Trung Quốc Đại lục. Sau khi công việc làm ăn thất bại, Liêu Tuấn Hùng không quay lại showbiz dù nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Thay vào đó, ông chuyển sang làm thợ mộc.