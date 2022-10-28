Tạo hình cổ trang đẹp mê mẩn của Trần Trinh Di trong bộ phim 'Trạng vương chi vương'

Sau scandal tình ái cặp kè với 7 người, Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di đã quay trở lại nghệ thuật với bộ phim cổ trang "Trạng vương chi vương".

Tháng 8 vừa qua, đoàn làm phim Trạng vương chi vương đã đến phim trường Hoành Điếm ở Trung Quốc để quay ngoại cảnh cho bộ phim, và công việc quay phim vừa mới hoàn thành cách đây vài ngày, không ít diễn viên vẫn còn cảm giác quyến luyến, không muốn chia xa. Một trong số đó là Trần Trinh Di (Celina), Á hậu Hồng Kông năm 2020. Đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1996 tham gia đóng phim cổ trang, nhiều người nhận xét tạo hình nhân vật cổ trang của cô rất xinh đẹp.

Trần Trinh Di trong bộ phim cổ trang "Trạng vương chi vương". Ảnh: Internet Từ những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy Trần Trinh Di mặc trang phục cổ trang, tay cầm chiếc ô giấy dầu đứng tạo dáng chụp ảnh trước tòa nhà cổ kính với ánh mắt nhìn về nơi xa, toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát và diễm lệ của một quốc sắc thiên hương. Ngoài chia sẻ những tấm ảnh với tạo hình nhân vật cổ trang, Trần Trinh Di còn để lại tin nhắn: "Phim đã quay xong phải trở về thời hiện tại, cảm thấy có chút quyến luyến nên đã chụp những tấm ảnh cổ trang để làm kỷ niệm".

Trước đó, Trần Trinh Di bị tố cáo vướng bê bối tình ái với 7 người đàn ông. Theo đó, vào tháng 2/2022, tài tử TVB Chu Tử Dương - bạn trai cũ của Trần Trinh Di, tố cáo cô có đời sống tình ái phức tạp. Chia sẻ với truyền thông, Chu Tử Dương cho biết: “Trần Trinh Di vì muốn nổi tiếng trong showbiz nên chủ động tạo quan hệ với nhiều người, bao gồm đồng nghiệp, cấp trên... Trong suốt nửa năm chúng tôi bên nhau, tôi luôn thật lòng với cô ấy, nhưng đổi lại, thái độ tình cảm của cô không rõ ràng”. Tài tử TVB tố cáo bạn gái có đời sống “thác loạn”, nhiều lần Trần Trinh Di đến nhà đồng nghiệp nam Jeremy để ăn tiệc riêng tư, mặc phía kia đã có bạn gái. Khi tôi hỏi, cô nói là tìm kiếm cơ hội công việc do Jeremy có nhiều mối quan hệ. Thậm chí, người đẹp còn công khai tình cảm với Jeremy trước truyền thông. Được biết danh sách người tình của Trần Trinh Di gồm diễn viên người mẫu Hoàng Tuấn Hào (từng là bạn trai của Hà Siêu Liên), nam ca sĩ Lincoln - thành viên nhóm nhạc Birds of Paradise, nam diễn viên Lâm Chính Phong, người mẫu Hàn Quốc – Jeremy, doanh nhân Andy, thậm chí cô còn có quan hệ không rõ ràng với trợ lý. Việc có mối quan hệ tình cảm cùng lúc với 7 người, Trần Trinh Di ngay lập tức vấp phải làn sóng tẩy chay. Trần Trinh Di sinh năm 1996, bước chân vào giải giải trí nhờ danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp. Nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất ổn, cô được TVB cho ký hợp đồng với tư cách diễn viên. Cô từng đóng các phim Mái ấm gia đình 4, Liêm chính truy kích... và dẫn một số chương trình truyền hình.

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