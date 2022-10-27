Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi'

Sao quốc tế 27/10/2022 17:52

Càng trưởng thành, cô con gái thứ hai của Vương Phi - Lý Yên càng xinh đẹp và sành điệu. Ở tuổi 16, cô sở hữu thần thái và tố chất của một ngôi sao giải trí.

Ngay từ khi sinh ra, Lý Yên - con gái của Lý Á BằngVương Phi đã là đứa trẻ được cả giới giải trí châu Á quan tâm. Không chỉ vì là con gái của người nổi tiếng, cô bé này còn đặc biệt gây chú ý bởi từng mang khiếm khuyết ngoại hình. Công chúng dõi theo từng bước của Lý Á Bằng trên hành trình chăm sóc, yêu thương cô con gái bị hở hàm ếch.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 1

Nhiều năm đã trôi qua, Lý Yên bây giờ đã là thiếu nữ 16 tuổi, khác biệt hoàn toàn so với hồi còn nhỏ. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi trội 1m73 và thần thái giống hệt với Vương Phi. Kể từ sau các cuộc phẫu thuật chỉnh hình, Lý Yên ngày càng tự tin hơn trước ống kính, tạo dáng chuyên nghiệp xứng danh con nhà nòi.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 2

Mới đây, bạn thân Lý Yên đã đăng một bức ảnh mới của cô bé. Lý Yên mặc áo crop-top đen, để tóc rất thanh lịch và vóc dáng hoàn hảo chẳng khác gì người mẫu. 

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 3

Mặc dù gương mặt của Lý Yên không xuất hiện trong bức ảnh, nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau là có thể cảm nhận được khí chất nổi bật của cô bé. Ở một bức ảnh khác, Lý Yên đi đến nhà hàng với bạn bè, và được ngồi ở vị trí C (vị trí trung tâm). Cả ba đều mặc đồ đen, nhưng họ đều có sức hấp dẫn riêng.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 4

Ở tuổi 16, Lý Yên đã dần phai đi vẻ non nớt của một cô bé năm nào, đôi mắt có chút gì đó sắc sảo, vẫn phảng phất nét quyến rũ của một cô gái trưởng thành. 

Sau khi nhìn thấy ngoại hình hiện tại của Lý Yên, nhiều cư dân mạng đã nhận xét rằng cô bé là con gái xinh đẹp nhất của Vương Phi.

Được biết, Lý Yên đang học trung học tại một trường nổi tiếng ở Thụy Sĩ, học phí đắt đỏ. Cô gái hòa nhập nhanh môi trường sống ở châu Âu, tính cách vui vẻ, hướng ngoại, vì vậy có nhiều bạn bè.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 5

Lý Yên không hứng thú các môn khoa học tự nhiên nhưng có năng khiếu ở các môn ngoại ngữ, văn học, hội họa và âm nhạc. Cô còn đam mê mảng thời trang, làm đẹp, tự cập nhật kiến thức về trang điểm, phối đồ, thiết kế quần áo... Lý Yên từng nói mơ ước thành nhà thiết kế thời trang hoặc giáo viên dạy vẽ. Trên Instyle, bà nội của Lý Yên cho biết cháu gái điệu đà, thích cắt quần áo cũ tạo thành món đồ mới.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 6

Lý Yên vốn mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh, từng trải qua ba lần phẫu thuật. Theo On, Vương Phi - Lý Á Bằng từng nghĩ sẽ "giấu con" ở Mỹ, tránh để Lý Yên bị soi mói. Họ cũng lo sợ con gái thiếu tự tin, sống khép kín. Nhưng dần dần, cả hai nhận thấy con gái vui tươi, lạc quan và không cần được "giấu". Lý Yên thích bộc lộ bản thân, làm điều mình thích và không quá bận tâm tới sự soi mói, xì xào của người khác.

Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi' - Ảnh 7
Lý Yên bên bố mẹ. Ảnh: Internet

Giờ đây, Lý Á Bằng có sự nghiệp và những mối quan tâm riêng, Vương Phi đang bận rộn hò hẹn với Tạ Đình Phong. Song, Lý Yên - cô con gái chung của họ vẫn sẽ là ưu tiên số một trong cuộc sống của họ. Cả hai cố gắng nuôi dạy con gái thành người xinh đẹp và tự tin.

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