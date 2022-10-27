Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản?

Sao quốc tế 27/10/2022 10:14

Thông tin đạo diễn Trương Kỷ Trung bị vợ trẻ kém 31 tuổi lén sang tên 2 căn biệt thự sau lưng chồng gây xôn xao làng giải trí xứ Trung.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin hôn nhân của đạo diễn Trương Kỷ Trung và người vợ hiện tại - Đỗ Tinh Lâm đang trục trặc. Gần đây, đạo diễn nổi tiếng phát hiện người vợ kém 31 tuổi bòn rút tài sản. Theo đạo diễn 71 tuổi, Đỗ Tinh Lâm đã giấu chồng, âm thầm sang nhượng 2 biệt thự hạng sang, trị giá 300 triệu NDT (hơn 1 nghìn tỷ đồng) cho mẹ ruột.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản? - Ảnh 1
Trương Kỷ Trung và người vợ kém ông 31 tuổi. Ảnh: Internet

Theo nguồn tin của trang Sohu, 2 bất động sản nói trên được Trương Kỷ Trung mua làm tài sản thừa kế cho hai con chung của ông và Đỗ Tinh Lâm. Đạo diễn Trung Quốc dự định sang nhượng tài sản khi các con trưởng thành. Lợi dụng việc Trương Kỷ Trung bận rộn công việc, Đỗ Tinh Lâm đã chuyển chủ hộ thành người thân của mình, điều này khiến ông rất tức giận. Khi ông hỏi vợ, cô nói chuyển sang tên cho mẹ để dễ quản lý, do cô quá bận rộn việc con cái. Theo tin đồn, ông Trương Kỷ Trung đã rất bực và mất lòng tin vào vợ, sau sự việc trên.

Được biết khi Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm kết hôn, có nhiều tin đồn cho biết họ Đỗ lấy người đàn ông hơn 31 tuổi là vì tiền bạc và tài sản.

Chính vì vậy, sau khi tin Đỗ Tinh Lâm tẩu tán tài sản lộ ra, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chê cười ông trùm phim kiếm hiệp.

Chiều 26/10, Trương Kỷ Trung chính thức lên tiếng về những tin đồn trên mạng. Ông viết: "Những tin tức gần đây về 'biệt thự 600 triệu', 'sinh nhật 60 triệu', 'biệt thự 300 triệu', 'chuyển nhượng tư nhân' và những tin tức liên quan khác đều là tin đồn thất thiệt.

Tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông tôn trọng sự thật và không đăng tải những tin tức chưa kiểm chứng, đừng ngụy tạo sự thật để thu hút sự chú ý. Tôi cũng hy vọng cư dân mạng hãy tỉnh táo và không tin hay tung tin đồn thất thiệt".

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản? - Ảnh 2

Ngoài ra, Trương Kỷ Trung cũng đăng tải loạt ảnh chụp bên vợ con, cho thấy cuộc hôn nhân vẫn đang hạnh phúc. 

Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm bí mật đăng ký kết hôn vào tháng 3/2017, con trai đầu lòng của họ chào đời cùng năm. Tháng 9/2020, sau khi vợ sinh con gái thứ hai, đạo diễn công khai quan hệ. Vợ mới của Trương Kỷ Trung là nghiên cứu sinh tại Pháp.

Trước khi đến với đạo diễn kiếm hiệp nổi danh, Đỗ Tinh Lâm từng ly hôn và có con riêng. Trong khi Trương Kỷ Trung cũng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, nhưng kết thúc trong thị phi với Phàn Hinh Mạn.

Sau khi công khai tin tức kết hôn, người đẹp họ Đỗ nhận những phản ứng trái chiều, Tinh Lâm chia sẻ buồn bực khi bị nói hám tiền mới lấy chồng già. Vợ Trương Kỷ Trung khẳng định độc lập tài chính với chồng, chi tiêu lớn của cô đều từ tiền bản thân kiếm được. 

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản? - Ảnh 3
Trương Kỷ Trung và vợ từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau. Bà xã Đỗ Tinh Lâm cũng có con trai với bạn trai cũ ngoại quốc. Ảnh: Internet

Trương Kỷ Trung, sinh năm 1951, được coi là ông trùm các dự án truyền hình võ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung. Ông là người thực hiện loạt phim kinh điển như Anh hùng xạ điêu (Lý Á Bằng, Châu Tấn), Thiên long bát bộ (Lưu Diệc Phi, Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đào), Thần điêu đại hiệp (Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh), Tiếu ngạo giang hồ (Lý Á Bằng, Hứa Tình). Ngoài ra, ông cũng tham gia thể hiện một vài vai nhỏ trong các phim do ông sản xuất và phát hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ trẻ tại Trung Quốc. 

Vài năm trở lại đây, Trương Kỷ Trung không còn tích cực sản xuất phim ảnh mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn. Đạo diễn 71 tuổi bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa. 

 

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