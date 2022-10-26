Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Tuy nhiên, đến ngày 28/1/2022, cặp sao công bố ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt. Họ âm thầm làm thủ tục ly hôn năm 2021.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng được coi là cặp nghệ sĩ đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trong khi nam diễn viên thường dành cho vợ những lời nói ngọt ngào, Angela Baby cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình yêu dành cho chồng.

Ngày 26/10, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Angelababy tham gia show truyền hình Tín hiệu trái tim 5. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm khi nhận được câu hỏi "liệu có phải người độc thân càng lâu, càng khó mở lòng cho mối quan hệ mới" từ MC Ngô Hân.

Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh đề ra ba điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông.

Với Angelababy, cô cho rằng quan điểm này không sai. "Khi yêu một người lâu dài, bạn sẽ quen thuộc với việc có người đó ở cạnh. Bỗng ngày nào đó họ rời đi, bạn sẽ cảm thấy mất mát, không quen. Cô đơn lâu ngày cũng như vậy. Khi bạn đã quen ở một mình, bản thân sẽ ngại mở lòng, tìm kiếm một nửa để cạnh bên", người đẹp Cô phương bất tự thưởng nói.

Theo Angelababy, người từng đổ vỡ như cô càng khó theo đuổi một tình yêu mới. Cô chia sẻ: "Nếu bắt đầu mối quan hệ mới, tôi sẽ có rất nhiều điều trăn trở. Tôi tự hỏi rằng bản thân có lặp lại sai lầm cũ, những trận cãi vã cũ và cuối cùng là chia xa hay không? Tôi sẽ không dễ dàng mở lòng đâu".

Angelababy ngại yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông.

Tuy nhiên, trong đời thường, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cho thấy mối quan hệ không thân thiện. Cả hai chưa từng một lần gặp riêng hay cùng đưa con đi chơi sau khi chia tay. Theo Ifeng, mỗi lần Angelababy muốn gặp con đều do mẹ tài tử Thần điêu đại hiệp đưa đến.

Một số nguồn tin cho hay sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên của Angelababy kém hơn trước, do cô được chồng cũ giúp đỡ nhiều.

Tuy nhiên, thực tế Angelababy vẫn là cái tên được giới thời trang cao cấp ưa chuộng. Trong nhóm tiểu hoa đán 85 gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy có nhiều hợp đồng với các nhãn hàng cao cấp nhất.

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ anh cũng dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản. Ngoài công việc, anh dành thời gian cho con trai Bọt Biển Nhỏ.

Thời gian qua, tài tử dính tin đồn hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Tuy nhiên Huỳnh Hiểu Minh không lên tiếng phản hồi về tin đồn tình ái.