Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 26/10/2022 16:28

Nữ diễn viên cho biết, do tuổi tác cao lại trải qua một lần đò khiến cô khó mở lòng để bắt đầu mối quan hệ mới.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng được coi là cặp nghệ sĩ đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trong khi nam diễn viên thường dành cho vợ những lời nói ngọt ngào, Angela Baby cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình yêu dành cho chồng.

Tuy nhiên, đến ngày 28/1/2022, cặp sao công bố ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt. Họ âm thầm làm thủ tục ly hôn năm 2021.

Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh đề ra ba điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông.

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng là cặp đôi đẹp của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Internet

Ngày 26/10, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Angelababy tham gia show truyền hình Tín hiệu trái tim 5. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm khi nhận được câu hỏi "liệu có phải người độc thân càng lâu, càng khó mở lòng cho mối quan hệ mới" từ MC Ngô Hân.

Với Angelababy, cô cho rằng quan điểm này không sai. "Khi yêu một người lâu dài, bạn sẽ quen thuộc với việc có người đó ở cạnh. Bỗng ngày nào đó họ rời đi, bạn sẽ cảm thấy mất mát, không quen. Cô đơn lâu ngày cũng như vậy. Khi bạn đã quen ở một mình, bản thân sẽ ngại mở lòng, tìm kiếm một nửa để cạnh bên", người đẹp Cô phương bất tự thưởng nói.

Theo Angelababy, người từng đổ vỡ như cô càng khó theo đuổi một tình yêu mới. Cô chia sẻ: "Nếu bắt đầu mối quan hệ mới, tôi sẽ có rất nhiều điều trăn trở. Tôi tự hỏi rằng bản thân có lặp lại sai lầm cũ, những trận cãi vã cũ và cuối cùng là chia xa hay không? Tôi sẽ không dễ dàng mở lòng đâu".

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2
Angelababy ngại yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông.

Tuy nhiên, trong đời thường, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cho thấy mối quan hệ không thân thiện. Cả hai chưa từng một lần gặp riêng hay cùng đưa con đi chơi sau khi chia tay. Theo Ifeng, mỗi lần Angelababy muốn gặp con đều do mẹ tài tử Thần điêu đại hiệp đưa đến. 

Một số nguồn tin cho hay sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên của Angelababy kém hơn trước, do cô được chồng cũ giúp đỡ nhiều.

Tuy nhiên, thực tế Angelababy vẫn là cái tên được giới thời trang cao cấp ưa chuộng. Trong nhóm tiểu hoa đán 85 gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy có nhiều hợp đồng với các nhãn hàng cao cấp nhất. 

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 3

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ anh cũng dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản. Ngoài công việc, anh dành thời gian cho con trai Bọt Biển Nhỏ.

Thời gian qua, tài tử dính tin đồn hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Tuy nhiên Huỳnh Hiểu Minh không lên tiếng phản hồi về tin đồn tình ái.

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh đang trở thành trung tâm chú ý trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn bị thanh tra "sờ gáy".

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy Huỳnh Hiểu Minh Angelababy Huỳnh Hiểu Minh ly hôn sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng

Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng

Lương Triều Vỹ không tham gia 'Squid Game 2'

Lương Triều Vỹ không tham gia 'Squid Game 2'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI