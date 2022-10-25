Tài tử Huỳnh Hiểu Minh đang trở thành trung tâm chú ý trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn bị thanh tra "sờ gáy".

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, mới đây, Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Bắc Kinh đã công bố một công ty công nghệ cổ phần của Huỳnh Hiểu Minh bị liệt vào danh sách hoạt động bất thường do không công bố báo cáo thường niên trong thời hạn quy định. Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế. Ảnh: Internet Được biết, công ty này được thành lập vào tháng 2/2012, với các ngành nghề đăng ký kinh doanh là đầu tư cổ phần, quảng cáo, thiết kế phần mềm, dịch vụ triển lãm, sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình. Công ty do Huỳnh Hiểu Minh và một số cổ đông khác làm chủ, trong đóng nam diễn viên nắm giữ 2,47% cổ phần.

Hiện tại, thực hư của chuyện này vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, năm 2018, mạng xã hội Trung Quốc từng rầm rộ thông tin Huỳnh Hiểu Minh trốn thuế với số tiền khủng lên đến hơn 1 tỷ tệ (3.500 tỷ đồng). Nam diễn viên Thần điêu đại hiệp không thể lo liệu nổi số tiền này đúng thời hạn. Vì không chịu được sức ép tài chính của chồng nên bà xã Angelababy đã "tháo chạy" và không muốn giành quyền nuôi con.

Trước tin đồn này, Huỳnh Hiểu Minh ngay lập tức lên tiếng: "Tin đồn này là sai sự thật và chúng tôi đang phải chịu đựng những tin đồn thất thiệt mỗi ngày. Chúng tôi chỉ có thể lựa chọn kiên trì và chăm chỉ, tiếp tục nỗ lực tiến lên mà thôi". Nhiều đồn đoán xoay quanh vụ ly hôn đình đám của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Ảnh: Internet Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh ước tính sở hữu khối tài sản ròng lên đến 5 tỷ NDT (786 triệu USD). Nam diễn viên được mệnh danh là "đế vương" trong showbiz Trung Quốc. Truyền thông Hoa ngữ cho biết theo bảng báo giá từ công ty môi giới nghệ sĩ Đại lục China Television Entertainment Star Brokerage, hiện tại, cát-xê dự sự kiện của Huỳnh Hiểu Minh là 188.000 USD, phí đại diện nhãn hàng là 1,9 triệu USD/hợp đồng. Trong dàn sao nam Hoa ngữ hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh có mức thù lao hơn 130.000 USD/bộ ở cả lĩnh vực phim truyền hình. Ngoài đóng phim và nhận mức cát-xê khủng, từ năm 2011, nam diễn viên đã thành lập công ty riêng, đầu tư vào hàng loạt các dự án phim ảnh lớn nhỏ, thu lợi nhuận khoảng 1,2 triệu USD/năm. Huỳnh Hiểu Minh hiện đầu tư vào 48 công ty thuộc nhiều lĩnh vực như chăm sóc y tế, thời trang, ăn uống, thể thao... Theo QQ, Huỳnh Hiểu Minh nắm giữ hơn 50% cổ phần của nhiều doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc. Trong đó, anh có hơn 6 triệu NDT cổ phần (943.000 USD) tại Hoa Nghị Huynh Đệ. Tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thông báo ly hôn, nam tài tử được quyền nuôi con. Cặp đôi thỏa thuận ly hôn "ba không", bao gồm không tranh tài sản.

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