Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 24/10/2022 22:54

Cô bé Điềm Hinh năm nay lên 10 tuổi đã "trổ mã" xinh đẹp. Với gương mặt thanh tú, con gái Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng được dự đoán là mỹ nhân tương lai.

Đã 3 năm kể từ scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ xảy ra, dư luận vẫn chưa thể tha thứ cho nữ diễn viên. Bê bối tình ái khiến Lý Tiểu Lộ đối diện với những áp lực khủng khiếp, thậm chí cuộc hôn tưởng chừng hạnh phúc của cô với Giả Nãi Lượng cũng theo đó mà tan nát.

Là con gái duy nhất của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ, cô bé Điềm Hinh hiển nhiên luôn trở thành nhân vật được nhiều người quan tâm và lo lắng.

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng có một gia đình hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày 23/10 chính là ngày sinh nhật của công chúa nhỏ Điềm Hinh, cả Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật ái nữ. Trong đó, Lý Tiểu Lộ đã chia sẻ bộ ảnh của con gái được chụp theo phong cách công chúa, cho thấy cô bé Điềm Hinh năm nay đã thật sự trưởng thành, bộc lộ tố chất mỹ nhân tương lai. Đáng chú ý hơn cả, fan còn nhận ra ái nữ nhà Lý Tiểu Lộ có đôi mắt na ná "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi.

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Bé Điềm Hinh bé nhỏ ngày nào giờ đã thành cô bé xinh xắn với gương mặt thanh thoát, khí chất không vừa. Ảnh: Internet

 

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Đặc biệt, Điềm Hinh được nhận xét là rất giống "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ảnh: Internet

 

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Đôi mắt biết nói của Điềm Hinh khiến nhiều người nhớ đến "Tiểu Long Nữ". Ảnh: Internet

 

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 5
Có sự hướng dẫn của mẹ, Điềm Hinh có nhiều thuận lợi để bước chân vào showbiz. Ảnh: Internet

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn năm 2012. Cuối năm 2019, cặp nghệ sĩ thông báo ly hôn sau khi Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh. Hậu chia tay, cả hai thường xuyên vướng tin tái hợp, nhưng Giả Nãi Lượng bác bỏ.

Theo Sina, không chỉ tổn thương về mặt tinh thần, hôn nhân đổ vỡ còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.

Từ sau vụ ngoại tình và ly hôn chấn động, không một đoàn phim hay chương trình giải trí nào dám mời Lý Tiểu Lộ, sự nghiệp của cô rơi tự do và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Câu chuyện ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và đàn em kém tuổi là rapper PGOne trở thành cái gai trong mắt công chúng.

Khi cô chuyển sang kiếm sống bằng nghề bán hàng trực tuyến với doanh thu vượt trội chẳng bao lâu thì cũng bị cấm. Cô từng có ý định chuyển sang làm ca sĩ và phát hành sản phẩm âm nhạc vào cuối năm 2021, nhưng không được công chúng đón nhận.

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 6
Phản bội chồng, lén lút có quan hệ ngoài luồng khiến sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ rơi xuống vực thẳm. Ảnh: Internet

Trước khi scandal ngoại tình bị phanh phui, Lý Tiểu Lộ vốn là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Người đẹp sinh ở Bắc Kinh, đóng phim từ năm ba tuổi, là sao nhí quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc. Năm 1998, cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với Thiên dục. Cô còn từng đóng Bát đại hào hiệp, Đường cung mỹ nhân thiên hạ, Cổ kiếm kỳ đàm, Thập tam cách cách... 

Về phía Giả Nãi Lượng, cuộc hôn nhân với Lý Tiểu Lộ khiến anh hứng chịu nhiều điều tiếng. Sau biến cố tình cảm, tài tử sinh năm 1984 tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng những dự án mới của anh không gây được tiếng vang.

Hiện, Giả Nãi Lượng là gương mặt quen thuộc trên sóng livestream bán hàng ở Trung Quốc. Theo Sohu, 3 năm qua, Giả Nãi Lượng có bước lùi lớn về danh tiếng.

 

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Từ khóa:   Lý Tiểu Lộ Giả Nãi Lượng Lưu Diệc Phi Điềm Hinh sao Hoa ngữ

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