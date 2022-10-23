Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận?

Sao quốc tế 23/10/2022 22:41

Chấp nhận mang tiếng giật chồng để được ở bên Trương Nghệ Mưu, thế nhưng đến cuối cùng Củng Lợi vẫn không được người đàn ông này trao cho danh phận.

Củng Lợi luôn được công nhận là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Với nghề diễn, cô đã chạm tới đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại chịu rất nhiều cay đắng, nhiều điều tiếng, dị nghị trong mối tình với đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận? - Ảnh 1
Trương Nghệ Mưu say đắm "nàng thơ" kém ông 15 tuổi. Sau đó bỏ vợ con để chạy theo người tình. Ảnh: Internet

Ngay từ lần đầu hợp tác, Trương Nghệ Mưu đã phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp còn Củng Lợi rung động và ngưỡng mộ tài năng của vị đạo diễn hơn cô 15 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm họ gặp nhau, Củng Lợi đã có bạn trai còn Trương Nghệ Mưu đã lập gia đình và có con. Đạo diễn hàng đầu Hoa ngữ si mê “nàng thơ” của mình đến mức chấp nhận bỏ người vợ thuở hàn vi cùng cô con gái nhỏ cũng chẳng màng danh tiếng, địa vị để đi theo Củng Lợi. 

Sau khi bộ phim Cao Lương Đỏ công chiếu, mối tình sai trái giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu bị công chúng phát hiện và gây chấn động lớn. Bất chấp những lời chê trách của dư luận, sự ngăn cản của người thân, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu vẫn "lao vào nhau". 

Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận? - Ảnh 2

Về phía Củng Lợi, bỏ ngoài tai những lời dị nghị, thời điểm đó, Củng Lợi vẫn một lòng một dạ hướng về người tình và nuôi mộng vun đắp một gia đình hạnh phúc bên nhà làm phim tài danh. Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn năm 1990, sao nữ huyền thoại còn thể hiện rõ quyết tâm muốn gắn bó suốt đời với Trương Nghệ Mưu.

Diễn viên trẻ khi ấy bày tỏ với truyền thông: "Đã tới lúc tôi chẳng màng chuyện đóng phim mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận làm dâu thảo, vợ hiền". Thậm chí, minh tinh màn bạc khi ấy còn bày tỏ mong muốn kết hôn trước năm 35 tuổi và sinh cho con cái cho đạo diễn tài hoa họ Trương.

Dù vẽ đủ viễn cảnh tương lai đẹp đẽ bên Trương Nghệ Mưu song trên thực tế, suốt bao năm bên nhau, Củng Lợi vẫn không nhận được lời cầu hôn nào từ ông. Thế rồi, sau 8 năm hẹn hò, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Hội Tam Hoàng Thượng Hải (1995) chính là tác phẩm khép lại mối tình sâu đậm gắn bó từ phim ảnh lẫn đời thực của họ. Theo ChinaDaily, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ Trung năm 2001, mẹ của nữ diễn viên Thu Cúc đi kiện nhấn mạnh rằng con gái bà đã nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng người tình lâu năm liên tục từ chối.

Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận? - Ảnh 3

Thậm chí, anh trai của minh tinh huyền thoại này còn đến tận phim trường hỏi đạo diễn họ Trương về kế hoạch kết hôn nhưng rồi chỉ nhận về câu nói phũ phàng: “Tôi không nghĩ tới. Hôn nhân chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy sao? Tại sao cứ phải coi trọng tờ giấy ấy đến vậy?”. Củng Lợi khi ấy đã tan nát trước những lời vô tình của người yêu.

Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận? - Ảnh 4

Có rất nhiều tin đồn về sự chia tay của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi, trong đó thuyết phục hơn cả là việc Củng Lợi quá hám danh khiến Trương Nghệ Mưu cảm thấy bất an. Vốn dĩ Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn điển hình xuất thân từ nông thôn, và ông vẫn là người có tính cách truyền thống. Và sự mạnh mẽ trong tính cách và tình yêu của Củng Lợi luôn khiến đàn ông cảm thấy rất căng thẳng. Tình yêu của một người phụ nữ quá mạnh mẽ và một người đàn ông yếu đuối sẽ luôn đè nén lòng tự trọng của người đàn ông, vì vậy anh ta sẽ thoát khỏi tình yêu này.

Vì sao 8 năm bên nhau, Trương Nghệ Mưu từ chối cho Củng Lợi một danh phận? - Ảnh 5
Sau khi chia tay Củng Lợi, đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ kém ông 31 tuổi, sau đó sinh liền 3 đứa con. Ảnh: Internet

Sau khi chia tay Củng Lợi, đạo diễn họ Trương bí mật kết hôn với người đẹp Trần Đình kém ông 31 tuổi. Cả hai nhanh chóng có hai cậu con trai và một cô con gái chung. Năm 2016, Trương Nghệ Mưu chủ động công khai và giới thiệu vợ con với công chúng. Trên trang cá nhân, Trần Đình thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc của hai người. Với sự hậu thuẫn của vợ trẻ, đạo diễn họ Trương tiếp tục cống hiến cho điện ảnh Trung Quốc nhiều tác phẩm danh giá.

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Từ khóa:   Củng Lợi Trương Nghệ Mưu sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ Cbiz

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