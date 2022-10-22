Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút?

Sao quốc tế 22/10/2022 13:39

Tài tử Hong Kong đón sinh nhật giản dị bên người thân, cũng là một trong số những ngày hiếm hoi trong năm mà anh có thể hoàn toàn gạt bỏ hết mọi công việc để nghỉ ngơi.

Ngày 21/10, diễn viên viết trên trang cá nhân: "Chúc tôi sinh nhật vui vẻ". Thiên Lạc tiết lộ như mọi năm, anh ăn cơm cùng gia đình, không tổ chức tiệc linh đình. Diễn viên cảm thấy bình dị là hạnh phúc.

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút? - Ảnh 1
Cổ Thiên Lạc ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Internet

Thiên Lạc cho biết những ngày qua nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe, vì một số nguồn tin nói anh bị hoại tử dây thần kinh ở cổ, tình trạng không tốt. Diễn viên nói nhiều năm trước bị thương ở cổ và đã phẫu thuật, hồi phục, khán giả không cần lo lắng cho anh.

Trong ngày đặc biệt này, ngoài việc chia sẻ những cảm nghĩ của mình về ngày sinh nhật trên mạng xã hội, Cổ Thiên Lạc còn chia sẻ bức thư của một người hâm mộ nhỏ tuổi.

Trong bức thư, người bạn nhỏ này tự giới thiệu mình là Tô Nhật Đồng, năm nay 10 tuổi và cho biết trong dịp nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình bạn ấy đã cùng nhau đi xem bộ phim Cuộc chiến tương lai (Warriors of Future) của Cổ Thiên lạc, và có nêu một số câu hỏi mà bạn ấy và người thân trong gia đình muốn hỏi Cổ Thiên Lạc, chẳng hạn như: bằng cách nào có thể trở thành một diễn viên? Trên con đường diễn xuất, điều gì là quan trọng nhất?...

Ngoài những nội dung trên, người bạn nhỏ này còn vẽ hình ảnh nhân vật Thái Lai (do Cổ Thiên Lạc thủ vai) trong bộ phim Cuộc chiến tương lai đã đánh bại nhân vật Thiên Mộ (do Trương Gia Huy thủ vai) như thế nào.

Khi nhận được bức thư, Cổ Thiên Lạc không chỉ rất vui mà còn trực tiếp gọi điện thoại trò chuyện với người bạn nhỏ này và người thân trong gia đình bạn ấy.

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút? - Ảnh 2

Ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc có khối tài sản hàng trăm triệu USD và vẫn độc thân. Trong sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của mình, nam diễn viên sinh năm 1970 không ít lần dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng anh liên tục phủ nhận. Từ trước đến nay, Cổ Thiên Lạc chỉ công khai duy nhất một mối tình với công chúng, đó là chuyện tình với người đẹp Huỳnh Kỷ Doanh.

Nam diễn viên có địa vị cao trong giới giải trí Hong Kong. Vì vậy, anh dành hết tâm trí cho việc vực lại nền điện ảnh xứ Hương Cảng, duy trì cuộc sống ổn định cho nhân viên dưới trướng. Theo truyền thông Hong Kong cho biết, nam diễn viên từng chia sẻ mệt mỏi với cường độ đóng phim dày đặc nhưng anh không dám nghỉ ngơi. 

Tuy nhiên, khát vọng và cố gắng của Cổ Thiên Lạc không đem lại những kết quả khả quan. Vài năm trở lại đây, nam diễn viên cho ra mắt nhiều tác phẩm nhưng bị đánh giá thấp về chất lượng, doanh thu không cao như G Storm 5: Chương cuối, Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long, Chân Tam quốc vô song, Luôn có tình yêu ở khu cách ly. 

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