Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz

Sao quốc tế 22/10/2022 12:34

"Lệnh Hồ Xung" muốn chinh phục đỉnh cao mới trong lĩnh vực kinh doanh, thế nhưng anh đã thất bại và kéo theo khoản nợ khổng lồ.

Lý Á Bằng là nam diễn viên đình đám xứ Trung, được biết đến qua vai diễn nổi tiếng Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 2003 và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Ở tuổi 51, Lý Á Bằng khiến công chúng ngỡ ngàng vì bất ngờ rời khỏi làng giải trí Hoa ngữ dù vẫn là tên tuổi được săn đón nhiệt tình. 

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Hình ảnh mới nhất của Lý Á Bằng. Ảnh: Internet

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào tối 20/10, Lý Á Bằng đã có những giây phút trải lòng, chia sẻ lý do khiến anh rời làng giải trí.

Ngôi sao 51 tuổi nói: "Khi tôi đứng trên sân khấu nơi ánh sáng rọi vào, rất nhiều khán giả phía dưới hò hét tên Lệnh Hồ Xung. Khi ấy bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ đang phát sóng, nó mang đến cho tôi đỉnh cao trong cuộc đời.

Nhưng nó không mang đến cho tôi niềm vui và sự hưng phấn sâu trong trái tim. Tôi nghĩ đây có phải chuyện tôi muốn làm hay không. Có một buổi tối tôi gọi điện cho người quản lý và nói tôi không muốn đóng phim nữa. Người quản lý đang ở Hong Kong vội bay đến Bắc Kinh và nói tôi bị điên rồi, có vấn đề gì vậy.

Tôi nói tôi muốn tìm một hướng đi khác trong cuộc đời, tôi không muốn cả đời cứ đóng phim nữa. Tôi mỗi năm chỉ đóng 1 bộ phim, kiên trì suốt 10 năm, tôi không muốn tự lừa dối chính mình.

Đây không phải cuộc sống mà tôi muốn, mặc dù tôi nhận được nhiều hoa nhiều quà, sự nổi tiếng và những tràng pháo tay, song tôi muốn tìm một hướng đi mới".

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz - Ảnh 2

Thành công nhờ diễn xuất nhưng Lý Á Bằng không ngần ngại thừa nhận sự thành công này không phải là điều khiến anh có niềm vui hay đi đến đích hạnh phúc. Do đó, nam diễn viên quyết định từ bỏ công việc này và chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra không hài lòng với quyết định này của tài tử Anh hùng xạ điêu.

"Anh ấy có tài về diễn xuất chứ không phải kinh doanh. Anh ấy cố chấp làm điều mình thích dù không giỏi và giờ phải chìm trong nợ nần" - một độc giả nhận xét.

Lý do thật sự khiến Lý Á Bằng từ bỏ ánh hào quang showbiz - Ảnh 3

Lý Á Bằng ngừng đóng phim từ năm 2013. Anh rẽ hướng sang đầu tư kinh doanh, nhưng liên tục chịu thất bại. Nam diễn viên nợ số tiền khổng lồ, bị đối tác kiện tụng triền miên.

Hiện tại, việc xây dựng thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang chưa hoàn thành, Lý Á Bằng vẫn đang còn nhiều khoản nợ liên quan đến dự án này. Nam diễn viên bị đóng băng toàn bộ cổ phiếu có tổng giá trị hơn 11 triệu USD ở công ty Lệ Giang Tuyết Sơn trong 3 năm. Bất động sản dưới danh nghĩa anh trai Lý Á Bằng là Lý Á Vỹ cũng bị niêm phong.

Hơn một năm qua, ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ chuyển sang làm vlogger, kiếm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh trở lại bằng việc sản xuất các video về cuộc sống nông thôn.

 

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