Cận mặt con gái thứ 2 của Lý Á Bằng, diện mạo giống hệt bố

Ở tuổi 51, Lý Á Bằng tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ trẻ và con thơ tràn đầy tiếng cười.

Mới đây, cánh phóng viên vừa chụp được hình ảnh Hải Hà Kim Hỷ - vợ 2 của Lý Á bằng khi cô cùng một người phụ nữ đang ôm một em bé đi dạo trên phố. Được biết, em bé này chính là con của Kim Hỷ và Lý Á Bằng. Rất nhiều người tò mò về diện mạo của cô bé nên để ý chi tiết về nhóc tỳ này. Bà xã Lý Á Bằng đưa con gái đi dạo. Ảnh: Internet Có thông tin cho biết con gái thứ 2 của Lý Á Bằng có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đặc biệt, cô bé có rất nhiều nét giống với chàng Quách Tĩnh nổi tiếng màn ảnh. Không ít người nhận định các bé nhà Lý Á Bằng đều thừa hưởng gen trội của bố nên có nhiều nét tương đồng với anh.

Con gái nhỏ của nam tài tử "Tiếu ngạo giang hồ" được nhận xét đáng yêu, có nhiều nét giống người bố nổi tiếng. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho bà xã Lý Á Bằng, dù mới chỉ sinh con một thời gian ngắn, Hải Hà Kim Hỷ lấy lại vóc dáng thon thả, da đẹp. Lý Á Bằng năm nay 51 tuổi, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Anh từng hẹn hò những gương mặt tên tuổi như người mẫu - diễn viên Kha Lam, Cù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi... Tuy nhiên, trong các mối tình của anh, tình yêu với Vương Phi sâu sắc nhất. Hai người ở với nhau nhiều năm, có con gái Lý Yên rồi chia tay.

Lý Á Bằng và người vợ hiện tại - Hải Hà Kim Hỷ. Ảnh: Internet Lý Á Bằng và Kim Hỷ công khai quen nhau từ năm 2019 qua lời mai mối của một người bạn. Khác với những cặp đôi khác, họ thoải mái thể hiện tình cảm trước bạn bè, truyền thông. Dù chênh lệch nhau tới 19 tuổi nhưng họ có chung nhiều sở thích. Cả hai thích đi du lịch, khám phá cuộc sống, ẩm thực các vùng miền. Theo Lý Á Bằng, anh và vợ trẻ có sự đồng điệu về tâm hồn. Giữa họ gắn bó trong cuộc sống, công việc thiện nguyện giúp đỡ trẻ mắc dị tật hở hàm ếch. Bà xã Lý Á Bằng sinh năm 1990 tại châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Cô cao 1,73 m, từng thi Miss World Trung Quốc năm 2011, được giám khảo đánh giá cao khả năng catwalk. Theo 163, nhờ được chú ý sau cuộc thi, Kim Hỷ theo nghề người mẫu. Năm 2016, cô thử sức lĩnh vực phim ảnh, đóng vai nhỏ trong các phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương. Hiện tại, vợ chồng Lý Á Bằng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng cô công chúa nhỏ. Nam tài tử tập trung phát triển kênh mạng xã hội riêng, chuyên giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Quốc... Anh được cho không còn hào hứng kinh doanh hay đóng phim, sau thất bại buôn bất động sản dẫn đến nợ nần chồng chất vài năm trước.

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn? Trong 8 năm làm vợ chồng với Vương Phi, Lý Á Bằng luôn là người hiến dâng và yêu "thiên hậu" hết mình, thế nhưng cô chỉ xem anh như một trạm dừng chân.

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