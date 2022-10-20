'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68

Sao quốc tế 20/10/2022 16:49

Minh tinh Lâm Thanh Hà sẽ được Đại học Hồng Kông trao bằng tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của cô cho xã hội.

Được biết, buổi lễ trao bằng lần thứ 207 này sẽ được tổ chức vào ngày 3/11. Trường Đại học Hong Kong cho biết Lâm Thanh Hà nhận bằng danh dự Tiến sĩ Khoa học và Xã hội.

Lâm Thanh Hà gần đây đã trở thành một nhà văn, sau khi rút lui khỏi giới giải trí với vai trò diễn viên. Bà đã xuất bản một số cuốn sách, từng đến Đại học Hong Kong để trò chuyện với các sinh viên cũng như giảng viên về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực văn học.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68 - Ảnh 1
Lâm Thanh Hà - Minh tinh màn bạc một thời. Ảnh: Internet

Trước Lâm Thanh Hà, nhiều nghệ sĩ Hong Kong từng được các trường đại học uy tín trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, như Châu Nhuận Phát, Thành Long, Uông Minh Thuyên...

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô vô tình có cơ hội bước chân vào làng giải trí nhờ một lần đi dạo phố, được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song Ngoại.

Nhan sắc xinh đẹp lại có khả năng diễn xuất thiên bẩm, Lâm Thanh Hà lập tức trở thành gương mặt sáng giá. Thời gian sau đó, cô nhanh chóng thăng hạng trở thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Đặc biệt cô cũng trở thành một trong những "nàng thơ" nổi danh nhất của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68 - Ảnh 2
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68 - Ảnh 3
Truyền thông Trung Quốc và châu Á từng dành vô số những ngôn từ mỹ miều để ca ngợi nhan sắc của bà như "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Mỹ nhân 50 năm có một"...

Lâm Thanh Hà đóng chính nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với vẻ sắc sảo, nửa tà nửa chính trong các phim kiếm hiệp.

Năm 1994 sau khi quay xong bộ phim thứ 100 của mình, Lâm Thanh Hà bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp để kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên - tỷ phú xếp thứ 500 thế giới, sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ đô la Hong Kong. Hai người có với nhau 2 con gái. Đầu năm 2019, Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bỏ chồng vì không chấp nhận được thói trăng hoa của chồng đại gia. Theo tin đồn, bà được trợ cấp ly hôn khoản tiền 2 tỷ đô la Hong Kong (gần 6.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, chính người đẹp 5x đã phủ nhận tin đồn.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68 - Ảnh 4
Ở tuổi 68, Lâm Thanh Hà tận hưởng cuộc sống giàu sang bên người chồng tỷ phú. Ảnh: Internet

Những năm qua, ngoài công việc chăm sóc gia đình, bà viết sách, tham gia các buổi giao lưu văn học. Bà từng xuất bản hai tập tản văn là Song lý song ngoạiMây đi, mây đến. Xinhua đánh giá Lâm Thanh Hà là kỳ nữ của làng giải trí, văn của bà cũng đẹp như người. Bên cạnh đó, cựu diễn viên còn cùng chồng quản lý quỹ từ thiện riêng. 

Ở tuổi 68, bà được khen giữ được sắc vóc tươi tắn cùng khuôn mặt rạng rỡ. Trong một sự kiện hồi tháng 7/2021, Lâm Thanh Hà tiết lộ giảm được 12 kg sau quá trình tập luyện thể thao và ăn uống kiêng khem. Nữ minh tinh cho biết với bà lúc này sức khỏe và tinh thần là điều quan trọng nhất. "Tôi không dám tự nhận mình là 'Nữ thần không tuổi'. Già là quy luật của cuộc đời. Nếu không chấp nhận, muốn níu kéo bằng mọi giá chỉ làm bạn khổ thêm thôi", bà nói.

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu

Lễ cưới của Trương Mông và Kim Ân Thành sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (20/10).

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Thanh Hà Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu

'Thần tiên tỷ tỷ' mang tiếng giật chồng tổ chức đám cưới, chấp nhận mất trắng sự nghiệp vì yêu

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể'

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể'

Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần

Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội

Bị khơi lại bê bối ngoại tình với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, phản ứng Hứa Chí An ra sao?

Bị khơi lại bê bối ngoại tình với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, phản ứng Hứa Chí An ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 10 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI