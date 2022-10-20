'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 68

Lâm Thanh Hà gần đây đã trở thành một nhà văn, sau khi rút lui khỏi giới giải trí với vai trò diễn viên. Bà đã xuất bản một số cuốn sách, từng đến Đại học Hong Kong để trò chuyện với các sinh viên cũng như giảng viên về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực văn học.

Được biết, buổi lễ trao bằng lần thứ 207 này sẽ được tổ chức vào ngày 3/11. Trường Đại học Hong Kong cho biết Lâm Thanh Hà nhận bằng danh dự Tiến sĩ Khoa học và Xã hội.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô vô tình có cơ hội bước chân vào làng giải trí nhờ một lần đi dạo phố, được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song Ngoại.

Trước Lâm Thanh Hà, nhiều nghệ sĩ Hong Kong từng được các trường đại học uy tín trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, như Châu Nhuận Phát, Thành Long, Uông Minh Thuyên...

Nhan sắc xinh đẹp lại có khả năng diễn xuất thiên bẩm, Lâm Thanh Hà lập tức trở thành gương mặt sáng giá. Thời gian sau đó, cô nhanh chóng thăng hạng trở thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Đặc biệt cô cũng trở thành một trong những "nàng thơ" nổi danh nhất của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Truyền thông Trung Quốc và châu Á từng dành vô số những ngôn từ mỹ miều để ca ngợi nhan sắc của bà như "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Mỹ nhân 50 năm có một"...

Lâm Thanh Hà đóng chính nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với vẻ sắc sảo, nửa tà nửa chính trong các phim kiếm hiệp.

Năm 1994 sau khi quay xong bộ phim thứ 100 của mình, Lâm Thanh Hà bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp để kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên - tỷ phú xếp thứ 500 thế giới, sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ đô la Hong Kong. Hai người có với nhau 2 con gái. Đầu năm 2019, Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bỏ chồng vì không chấp nhận được thói trăng hoa của chồng đại gia. Theo tin đồn, bà được trợ cấp ly hôn khoản tiền 2 tỷ đô la Hong Kong (gần 6.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, chính người đẹp 5x đã phủ nhận tin đồn.

Ở tuổi 68, Lâm Thanh Hà tận hưởng cuộc sống giàu sang bên người chồng tỷ phú. Ảnh: Internet

Những năm qua, ngoài công việc chăm sóc gia đình, bà viết sách, tham gia các buổi giao lưu văn học. Bà từng xuất bản hai tập tản văn là Song lý song ngoại và Mây đi, mây đến. Xinhua đánh giá Lâm Thanh Hà là kỳ nữ của làng giải trí, văn của bà cũng đẹp như người. Bên cạnh đó, cựu diễn viên còn cùng chồng quản lý quỹ từ thiện riêng.

Ở tuổi 68, bà được khen giữ được sắc vóc tươi tắn cùng khuôn mặt rạng rỡ. Trong một sự kiện hồi tháng 7/2021, Lâm Thanh Hà tiết lộ giảm được 12 kg sau quá trình tập luyện thể thao và ăn uống kiêng khem. Nữ minh tinh cho biết với bà lúc này sức khỏe và tinh thần là điều quan trọng nhất. "Tôi không dám tự nhận mình là 'Nữ thần không tuổi'. Già là quy luật của cuộc đời. Nếu không chấp nhận, muốn níu kéo bằng mọi giá chỉ làm bạn khổ thêm thôi", bà nói.